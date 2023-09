Urban Jungle lancia in Italia, a Napoli, il nuovo concept store streetwear & sneaker culture che si aggiunge alle nuove recenti aperture di Malta, Rabat (Marocco), Lagos (Nigeria).

Situato nella centralissima Via Toledo – la strada napoletana famosa per lo shopping – il nuovo store Urban Jungle in uno spazio di oltre 180 metri quadri offre ai consumatori un’esperienza immersiva nella Sneakers & Streetwear Culture.

L’idea progettuale è stata quella di combinare materiali ed elementi industriali con un richiamo al mondo dell’intrattenimento, elementi fortemente riconoscibili dai giovani consumatori, da qui l’uso del sistema Truss in Alluminio (un materiale riciclabile), completato con una forte connotazione digitale di Linear Led e vari schermi in cui il consumatore viene immerso in una comunicazione completa , fortemente digitale, in cui la sensorialità diventa protagonista.

L’uso degli elementi in alluminio, in contrasto con una palette di grigi, con trame e texture sulle pareti di sfondo, mettono in evidenza l’incredibile assortimento di Sneakers ed Apparel dei migliori marchi internazionali che il brand propone da sempre.

L’interno del nuovo concept store Urban Jungle è caratterizzato da diverse “isole” in cui su dei tavoli vengono esposte accurate selezioni dedicate alle nuove collezioni, un mix di prodotto e design.

Al banco cassa è possibile trovare elementi dal forte richiamo culturale, Libri , Vinyl Collectible Toys, Accessori ed altro per offrire un’esperienza totale di acquisto.

Un format nuovo, innovativo, fortemente incentrato sull’avanguardia nato dalla collaborazione fra il Brand & Creative Director Gianluca Salute, e lo studio italiano Poiesis Design dell’architetto Paolo Quagliarella; un binomio che da oltre 15 anni progetta gli stores del Brand in Italia ed all’estero.

Urban Jungle nasce a Malta nel 1993, apre i suoi primi stores internazionali in Italia nel 2006. Oggi con oltre 25 punti vendita è una realtà internazionale nell’area mediterranea, con stores in Italia, Malta , Marocco, Algeria. Recentemente ha aperto anche il suo primo store a Lagos in Nigeria. Prossima sfida il Kenya. La Sneaker& Culture non ha confini.

La forte connotazione estetica, l’attenzione rivolta al consumatore e all’esperienza di vendita colloca Urban Jungle senza dubbio come nuovo riferimento nell’universo del design.

Location Napoli

Interior design Studio Poiesis, Arch. Paolo Quagliarella e Arch. Giuseppe Gargiulo

Brand & Creative Director Gianluca Salute

General Contractor GpShops

Photos courtesy Guglielmo Verrietti

by