Il design verticale che ‘illumina’ gli ambienti

Con i complementi d’arredo di NC Design® group anche la luminosità prende forma.

Dopo Acousticframe®, l’innovativo supporto fonoassorbente che trasforma l’immagine in un elemento capace di generare comfort acustico e benessere abitativo, NC Design® group presenta Lumaframe®.

Le caratteristiche di Lumaframe®

A caratterizzare questo nuovo supporto è lo speciale pannello stratificato che conferisce un’eccezionale qualità fotografica alle immagini del catalogo Decor Frame. La finitura frontale in Plexiglass® Rohm, anti-graffio e anti-ingiallimento, assorbe la luce per distribuirla in modo uniforme sulla superficie stampata e la rende vivida e lucente, creando un sorprendente impatto visivo.

Il profilo, con uno spessore di 40mm, è realizzato in finitura nero lucido e il retro è preforato per facilitare e rendere più sicura l’eventuale applicazione a parete.

Lumaframe® dona una “patina” di contemporaneità alle immagini, in un equilibrio ideale tra arte e tecnica, funzione ed estetica. Con la sua nitidezza straordinaria enfatizza ogni dettaglio, esalta la brillantezza e l’intensità dei colori, restituisce neri lucidi e bianchi luminosi.

Con Lumaframe®, il quadro a parete, nella sua concezione più tradizionale, o da terra, diventa così un elemento”glam”, capace di caratterizzare un ambiente residenziale e di arricchire uno spazio contract e Ho.Re.Ca. per materiale e originalità del soggetto.

La linea Decor Frame

Con l’inedita linea Decor Frame, NC Design® group reinterpreta il tradizionale concetto di ‘quadro’ per trasformarlo in un oggetto di design non convenzionale, un complemento d’arredo verticale capace di caratterizzare, valorizzare e impreziosire le pareti di qualsiasi progetto di interior, ma non solo. Madie, consolle o altri complementi possono essere usati come base di appoggio, sfruttando la libertà di posizionamento e di disposizione, che possono essere cambiate nel tempo o a seconda delle necessità di arredamento.

by