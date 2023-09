Geshary Coffee : la migliore esperienza del caffè Geisha.

Geshary Coffee è un progetto dello studio di architettura e di interior design dell’architetto Takeda Katsuya.

Un viaggio dal Giappone all’Italia per ritornare alle origini con un’esperienza e visione internazionale di contaminazione culturale e progettuale.

Takeda Katsuya, designer giapponese che vive e lavora a Milano da oltre vent’anni, si è recentemente occupato della progettazione del primo esclusivo coffee shop Geshary, un edificio di cinque piani, compreso il piano terra, nella centralissima e frenetica città di Tokyo a pochi passi dal Palazzo Reale. Un’esperienza immersiva in ambienti che raccontano la storia del caffè Geisha, una delle migliori varietà di caffè per aroma e gusto.

Taste Different è il claim alla base della filosofia dell’azienda Geshary che produce e commercializza il caffè premium Geisha e che ha commissionato allo studio Takeda Katsuya il primo punto vendita esperienziale in Giappone.

La volontà era quella di creare un coffe shop per una clientela variegata che potesse apprezzare la qualità del caffè a partire dagli ambienti progettati, dove le persone possono fermarsi e restare per momenti quotidiani di convivialità o di networking e co-working.

Geshary Coffee è oggi un punto di riferimento e di ritrovo per gli amanti del caffè a Tokyo.

Il Coffee Shop è progettato secondo il concetto di “Paradiso del caffè” e ogni piano rappresenta il modo in cui il caffè viene prodotto dalla piantagione alla tazza. Alla base del concept di design sviluppato dallo studio vi è un obiettivo ben chiaro, quello di elevare e dare risalto al valore e all’alta qualità del caffè Geisha attraverso un’atmosfera unica, che incuriosisce il visitatore e che lo invita ad entrare.

Lo studio Takeda Katsuya ha ideato un design identitario del brand che si articola in cinque diverse declinazioni di concept, ognuno eclettico ed originale che richiama la storia e le fasi di produzione del caffè, dalla semina alla raccolta e macinazione. Il risultato nasce da uno studio attento e da viaggi presso le piantagioni di coltivazione del caffè in Costa Rica a 1.300 metri di altitudine (caffè di origine etiope, importato in America Latina) per approfondirne i relativi metodi di coltivazione e i procedimenti e trattamenti per ottenere il prodotto finito.

Ogni piano, con una metratura di circa 50 metri quadri, presenta un suo distinto design nella scelta di materiali, colori, forme e arredi con forti richiami al territorio che sono stati interpretati e trasportati nell’interior design. Ogni piano segue quindi il procedimento per produrre una tazza di caffè. I materiali principali utilizzati nel progetto che si ritrovano nelle diverse sfumature nei piani sono il marmo terrazzo, legno parquet, vetro e metallo.

Piano terra

Al piano terra dove si trova l’ingresso l’ambiente è caratterizzato da un design che racconta il “Terroir”, ossia l’insieme delle caratteristiche che governano ogni coltura, quali la latitudine, l’altitudine, il tipo di suolo, il clima, le luce del sole.

Il Terroir influenza il gusto e le note sensoriali delle piantagioni di caffè come lo sviluppo del frutto, il sapore, l’aroma, il colore del chicco e la personalità di ogni tostatura. L’impatto che si crea è un effetto wow, quasi mistico con un video-wall che trasporta il cliente nell’ambiente Terroir. Ad accogliere gli ospiti, un lungo bancone espositivo dei prodotti da caffè, che funge da cassa per ordini e prenotazioni, come se fosse la terrazza della piantagione, in marmo verde. La pavimentazione in pietra bianca presenta inserti che richiamano il chicco del caffè, che presenta una colorazione rossa, raffigurando così il terreno della coltivazione. Elemento distintivo dell’ingresso è il soffitto e la presenza di una boiserie divisoria in metallo bianco ad effetto “cascata” che raffigura metaforicamente la grande cascata che si trova nel territorio della Costa Rica. Un’ambiente forestale caratterizzato dalla luce del sole e da momenti di nebbia tipici della Costa Rica e degli altopiani di Panama, è questo il filo conduttore del piano terra.

Primo piano

Salendo al primo piano, il design trasporta il cliente nel campo di coltivazione dove il colore principale che predomina è il color verde delle piante di caffè. La foresta verde intenso che nutre Geisha sente l’ampio respiro della natura dalla luce del sole che filtra attraverso le foglie.

È questo il filo conduttore del secondo concept. I campi di coltivazioni sono infatti caratterizzati da una natura verde predominante ma anche dalla presenza di banani e piante di avocado che grazie alla loro grandi foglie svolgono l’importante funzione di creare ombra. Nel design questa immagine è stata interpretata attraverso lo studio di un soffitto che trasmette l’effetto “shades of tree” grazie all’inserimento di una griglia di metallo che crea un effetto di giochi di ombra e luce. La pavimentazione è un intarsio di parquet che richiama la terra e le foglie cadute che proteggono il terreno dagli sbalzi di temperatura e dal calore esterno. A caratterizzare l’ambiente una grande parete con un video wall che illustra lo storytelling con la storia della semina e della raccolta del caffè. Gli arredi, tutti realizzati su misura da produttori e aziende giapponesi, richiamano le forme del chicco di caffè, dalle lampade in vetro a forma di chicco in colore rosso(tipico colore del chicco di Geisha), alle sedute e tavoli prevalentemente singoli o per due persone.

Secondo piano

Il secondo piano richiama la fase di fermentazione dove predominano invece tavoli unici e lunghi, la cui scelta è proprio legata al fatto che nella fase di fermentazione i chicchi vengono posizionati e selezionati su un lungo tavolo, chiamato “African bed”, che svolge un ruolo essenziale nell’essicazione e permette la raffinazione del caffè.

E questo il terzo filo conduttore del design. Questa pratica è stata alla base dell’ispirazione dell’ambiente per il quale sono stati individuati lunghi tavoli realizzati su misura, in marmo con intarsi in vetro rosso e arancio legati alle variazioni del colore del chicco, gli intarsi variano di dimensione proprio in base alle diverse grandezze dei chicchi stessi. La scelta dell’illuminazione prevede anche per questo piano la presenza di un led wall con l’inserimento di una rete metallica tipicamente utilizzata nella fermentazione per proteggere il prodotto da insetti e variazioni meteorologiche. La pavimentazione è in legno parquet ruvido per creare una sensazione di movimento e il soffitto è in metallo.

Terzo piano

Il terzo piano richiama il processo della tostatura. I colori cambiano, predomina il colore bordeaux e una parete predominante che gioca con i materiali. Il terzo piano rappresenta il Roastery Lab, che esalta il carattere unico dell’aroma floreale del Geisha.

Ad ogni piano si può accedere tramite scale caratterizzate dal colore distintivo blu, il colore del brand Geshary o da un ascensore il cui colore dominante cambia da piano a piano in contrasto con la palette scelta per il design del piano stesso, creando così un gioco di colori contrastanti ma complementari e distintivi; per esempio nel terzo piano abbiamo come colore predominante il bordeaux e per l’area ascensore il verde intenso.

Anche gli ambienti bagno, presenti su ogni piano, riprendono il fil rouge di colore del piano e dove predominano materiali quali legno e metallo.

Quarto piano

Il quarto piano è dedicato alla fase della produzione ed ha la funzione di essere una vera e propria guest room per esperienze di tasting. È stato concepito come una “stanza del caffè” sulla base della tradizionale “stanza del tè giapponese”.

Si tratta di uno spazio esclusivo, chiuso al pubblico, destinato per visite private per provare il caffè e per la vendita del prodotto. A caratterizzare l’ambiente, una predisposizione del layout accogliente, con poltroncine e sedute dedicate al vivere l’esperienza, la scelta degli arredi originali provenienti dalla Costa Rica caratterizzano e rendono unico lo spazio, come per esempio un’originaria ruota di carro trasformata in un tavolo per la degustazione.

Ogni piano presenta uscite di emergenza rese armoniose dalla scelta di “light box” che raccontano ciascuna la storia di ogni piano.

Lo studio Takeda Katsuya nel progetto Coffee Shop Geshary ha voluto al meglio rappresentare nel design la missione dell’azienda, ossia fornire la miglior tazza di caffè ai propri clienti, creando un primo flagship coffee shop in un progetto più ampio di sviluppo di una catena. Dalla produzione dei chicchi ad un’esperienza unica di vivere l’ambiente e godere di un gusto autentico con un aroma floreale del caffè in un processo dove al centro c’è la qualità per una massima esaltazione e valorizzazione del prodotto.

