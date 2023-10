Progetto per il Concept store SND di Shenzen

Per il concept store SND di Shenzhen Various Associates si ispira alle dune per un design coinvolgente accentuato dalla versatilità e dall’illuminazione teatrale.

Una duna grandiosa e immacolata evoca un’atmosfera ultraterrena, distaccata dal mondo moderno e che offre una serena fuga dal caos urbano. Crea un palcoscenico bianco incontaminato su uno sfondo nero come la pece, mostrando le collezioni di abbigliamento come tesori preziosi e attirando i visitatori a intraprendere un’esplorazione.

Sotto le luci brillanti delle miniere, dettagli come le sbarre di ferro e gli infissi dalle linee rigide, riecheggiano le forme geometriche che contraddistinguono il primo negozio di SND nella città di Chongqing.

Abbondano anche gli espositori ispirati in ferro grezzo, che creano un contrasto tra il metallo nero e lo sfondo neutro. Le forme organiche generano ulteriore tensione all’interno del layout monocromatico.

I tavoli espositivi personalizzati ancorano teatralmente l’interno come rocce che emergono dalla sabbia, mentre le luci e le ombre mutevoli aumentano ulteriormente la dinamicità degli interni e enfatizzano la versatilità del concept. I camerini VIP sono dotati di luci a sensore per creare un’esperienza cerimoniale in cui l’illuminazione ambientale esalta il riflesso dello specchio.

In questo progetto, Various Associates ha evidenziato il carattere distintivo del marchio creando, attraverso il design, una narrativa senza limiti. La profonda duna funge da riflesso dell’io interiore dei clienti. Il concept store SND di Shenzhen si erge come una silenziosa pietra miliare in mezzo a una città frenetica, raccontando un’epica storia di sabbia e ferro.

Location Shenzhen, China

Area 500 sqm

Design firm Various Associates

Lead designers Qianyi Lin, Dongzi Yang

Design team Bo Huang, Junrui Zhang, Yuewen Cao

Photos courtesy SFAP

