Il tappeto Illulian Knotted Waves by ZHA esposto a Londra nella Zaha Hadid Architects Design Gallery

Ha inaugurato a Londra, al 101 di Goswell Road, un nuovo punto di riferimento per architetti e designer. Si tratta della Zaha Hadid Architects Design Gallery, uno spazio di due piani aperto anche al pubblico, dove sono esposti i prodotti del celebre studio di architettura. Tra questi spicca il tappeto Knotted Waves nella versione ovale su disegno di ZHA e realizzato da Illulian, nota azienda italiana leader nella produzione di tappeti handmade di lusso.

Un progetto che mostra la perfetta integrazione della maestria artigianale del brand con la filosofia progettuale di Zaha Hadid Architects, capace di enfatizzare la prospettiva, la forma e lo spazio.

Appartenente alla collezione in edizione limitata Natural Field, Knotted Waves è caratterizzato dall’estremo dinamismo e dalla fluidità di linee definite, a volte audaci, che si alternano a curve espressive, intensificate dalla matericità dei tappeti. I fili di seta intrecciati producono infatti una particolare lucentezza che interagisce con l’opacità della lana himalayana, generando giochi dinamici con la luce e dando l’illusione di una tridimensionalità che sfida e ridefinisce la nozione di spazio.

La sua collocazione all’interno di una cornice così prestigiosa sancisce il successo della collaborazione tra ZHA e Illulian e conferma ancora una volta le straordinarie capacità artigianali del brand nella lavorazione dei filati.

Annodati e cardati a mano, tutti i modelli di Illulian incantano per l’appeal cromatico ottenuto dai brillanti colori vegetali utilizzati e possono essere realizzati in due qualità, Platinum 120 e Gold 100. Platinum 120, la linea più esclusiva, si caratterizza per l’utilizzo di lana e seta di primissima qualità filate a mano e una lavorazione estremamente complessa – ben 180.000 nodi/m2 – capace di creare delle “scolpiture” con effetti molto scenografici. Gold 100, propone tappeti realizzati in lana e seta, sempre di grande fascino ma con una densità di 152.000 nodi/m2.

Inoltre, il servizio Custom Made di Illulian, permette di dare vita a un tappeto assolutamente su misura per soddisfare ogni tipo di richiesta e personalizzazione: colori, disegni, dimensioni e forme sono appositamente studiati per dar vita a esclusivi pezzi unici. Questi prestigiosi esemplari possono essere scelti per ambienti residenziali, per realizzazioni contract o per soluzioni in ambito nautico.

Photo Credits: Vittoria Avigliano