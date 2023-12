I wallpaper metafisici di LatoxLato per Inkiostro Bianco.

L’officina di design di Francesco Breganze de Capnist e Virginia Valentini collabora per la prima volta con il marchio italiano specializzato in rivestimenti decorativi artistici. Il duo di architetti progetta una serie di suggestive carte da parati per la linea Flow di Inkiostro Bianco.

LatoxLato esordisce nella progettazione di carte da parati collaborando per la prima volta con Inkiostro Bianco, marchio italiano specializzato in rivestimenti decorativi fra arte, architettura e design. Il risultato è una serie di suggestivi wallpaper metafisici. Visioni urbane che avvolgono gli spazi in una dimensione rarefatta, onirica e al tempo stesso in movimento.

Visioni metropolitane fra architettura e sogno.

Un’originale interpretazione della nuova collezione Flow di Inkiostro Bianco, improntata alla fluidità, al ritmo di forme e colori, per infrangere confini e rigidità che troppo spesso nella vita di oggi ci comprimono. “Siamo entusiasti di questa collaborazione con una realtà come Inkiostro Bianco, autentico laboratorio di idee che ci ha dato piena fiducia e grande libertà creativa. È come se avessimo potuto dipingere su una tela bianca la nostra visione. Su qualunque scala lavoriamo, dall’edificio al complemento d’arredo e ora la carta da parati, amiamo unire il segno architettonico a un’atmosfera metafisica”, raccontano Francesco Breganze de Capnist e Virginia Valentini, fondatori di LatoxLato.

Carta da parati Archscape e Metropolis

Fil rouge dei quattro soggetti creati dall’officina di design per Flow, è la riflessione sulla relazione fra interno e esterno nell’architettura. Le grafiche di Archscape e Metropolis evocano la città dal punto di vista di chi preferisce ammirarla da lontano, all’interno della propria casa senza avvicinarsi troppo. Volumi, scale, finestre, luci, ombre proiettate sulle pareti degli edifici. Una metropoli frenetica ma quasi mistica, sognante.

Bossage e Coffer Mania invitano invece ad avvicinarsi. È come passeggiare per le vie urbane e, attratti dalla luce di una stanza che si intravede, fantasticare su come sia l’ambiente e su chi lo abita, spaziando con l’immaginazione in una dimensione intangibile e fluttuante.

Carta da parati Bossage e Coffer Mania

Essenziale, come in ogni lavoro di LatoxLato, la ricerca sul colore, pensato per un uso trasversale delle carte da parati in spazi domestici e contract. Raffinati toni freddi e caldi creano effetti chiaroscurali. Ogni soggetto è declinato in diverse varianti cromatiche, in modo da inserirsi facilmente in ogni tipologia di ambiente e armonizzarsi con stili di arredo differenti.

“Il contributo di LatoxLato alla nuova collezione Flow è molto interessante per l’originalità dei soggetti e per l’effetto spiazzante delle grafiche di ispirazione urbana e metafisica. Nel nostro modo di lavorare cerchiamo sempre si suscitare un’emozione. Flow nasce per creare sfondi che permettono a ognuno di esprimere il proprio modo di essere e la collaborazione con LatoxLato ha arricchito la collezione di una emozionante e sofisticata bellezza”, conclude Lorenzo Bragato, Direttore commerciale e comproprietario di Inkiostro Bianco.

by