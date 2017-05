LE MANOIR Nail Art, Montreal.

Lo Studio canadese Tuxedo ha creato un nuovo layout per Le Manoir, il più importante centro estetico di Montreal.

Il centro Le Manoir, che da cinque anni opera nel campo dell’estetica, offre trattamenti di bellezza, ed è specializzato in servizi di ricostruzione unghie e nella vendita di esclusivi capi di abbigliamento.



Obiettivo degli architetti è stata la creazione e l’aggiornamento degli interni del salone, situato tra Rue S.te Catherine e St.Laurent Boulevard, in grado di essere flessibile e polivalente, consentendo una costante ed ampia fruizione del luogo, a seconda delle attività estetiche che vi si esercitano.

Con un approccio olistico, lo Studio Tuxedo ha proposto un progetto open-space, dove il layout si sviluppa su un piano spaziale con dettagli raffinati e finiture in legno artigianali, a volte ricercate e sofisticate.

Per rispondere alla funzione di ambiente multiuso, il bancone accoglienza è stato posto al centro del locale e viene usato come area di servizio, sala d’attesa e mobile per servire i clienti.



L’uso della pietra naturale, con texture marmo grigio, conferisce all’immagine globale un’impressione di professionalità, in perfetta fusione con il lusso, adatta a creare punti strategici e unici nell’esperienza sensoriale del cliente.



Dalla sua riapertura ufficiale, il centro estetico Le Manoir ha riscosso un grande successo anche grazie al suo nuovo ambiente, che, particolarmente adatto ad essere fotografato, è diventato uno scenario naturale sia per i fruitori che per gli utenti di social media.

Design Tuxedo

VP Environmental Design Laurent Guez

Lead Designer Sarah Tu

Photos courtesy Maxime Brouillet

TUXEDO

Tuxedo è una Società di architettura che ha sede a Montreal. E’ composta da professionisti creativi, ambiziosi, indirizzati ad esperienze progettuali di forte impatto. In grado di assolvere a qualsiasi richiesta del cliente, con risultati di eccellenza su progetti in larga scala: comunicazione, branding, soluzioni tecnologiche innovative, architettura e progettazione ambientale. E’ attiva in particolare in Canada, Stati Uniti ed Europa.

by AN shopfitting magazine no.138 ©