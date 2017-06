Lo studio di architettura Hit arcHITects ha curato il progetto di ristrutturazione di Myke Fish&Burger Bar, locale di street food nel quartiere Isola a Milano.

Accurato utilizzo di colori, luci, materiali, piante ornamentali ed effetto naturale per le soluzioni scelte con l’obiettivo di valorizzare lo spirito della location e la genuinità delle proposte culinarie.

Uno street food di ispirazione internazionale reinventato grazie alla cottura a bassa temperatura per ottenere piatti più gustosi, naturali, digeribili e nutrienti. Secondo questa filosofia Myke Fish&Burger Bar ha realizzato con lo studio di architettura milanese Hit arcHITects la ristrutturazione dei suoi ambiente, in un progetto di ricerca di design tutto Made in Italy.



L’architettura degli spazi interni unisce l’originale pavimento in cementine fiorate bianche, rosse e nere con una decisa riga blu delle pareti passando attraverso rivestimenti bianchi in ceramica e forti contrasti neri degli elementi grafici e della lavagna. Nello spazio di 55 metri quadrati, gli elementi del mare e della terra si completano con una grande gabbia metallica sopraelevata, realizzata in tondino da carpenteria, che ospita fiori e spezie.

In estate il locale dispone di una platea esterna in diretto contatto con l’interno grazie alla grandi vetrate frontali. “Giocando su questi accostamenti di elementi di architettura e di arredo abbiamo voluto rappresentare gli abbinamenti spesso insoliti tra cocktail e street food che caratterizzano i piatti del ristorante, con aromi e armonie di gusto. Abbiamo voluto esprimere il più possibile l’anima della location nella sua estetica”, dice Tomaso Piantini fondatore dello studio Hit arcHITects.



L’insieme di diversi stimoli di colore, l’architettura e l’illuminazione caratterizzata da lampadari vintage conferiscono allo spazio un’atmosfera street senza eccessi in linea con il nuovo stile che si sta delineando nel quartiere Isola. Materiali naturali, colori neutri, spezie e piante mediterranee sottolineano il carattere italiano dello spazio, caratterizzando un ambiente casual e conviviale.

L’esigenza iniziale, orientata a ricreare il contesto e l’ambientazione di un pranzo “da strada”, è stata soddisfatta a pieno con un effetto d’insieme molto naturale. La luce morbida e uniforme valorizza anche gli alimenti freschi che rappresentano una delle indiscusse attrattive del ristorante.

HIT arcHITects è uno studio di architettura che opera a livello internazionale nel mondo del design e dell’arte. Si rivolge a clienti privati e business, proponendo un servizio completo per la realizzazione di concept e progetti innovativi, grazie a competenze specifiche e versatili nel campo dei materiali, dell’illuminotecnica e del project management che si affiancano alle attività di space planning, green advisory, architettura d’interni. L’uso del colore, la ricerca approfondita sui materiali e sui loro usi innovativi, la sperimentazione di metodi impiegati nell’engineering e la produzione di contenuti multimediali sono alcuni dei principali punti di forza dello studio, che ha sede a Milano ed è guidato dall’architetto Tomaso Piantini.