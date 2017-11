NEW YORK SWEETS PASTRY SHOPS Nicosia, Cyprus

L’importante catena di pasticcerie “New York Sweets” rinnova l’identità globale del brand.

Lo Studio di architettura Minas Kosmidis è stato incaricato di progettare il nuovo spazio perchè rappresenti la filosofia e la tradizione del brand attraverso una ristrutturazione estetica nel pieno rispetto delle nuove esigenze operative.



Lo spazio si trova in una delle strade più trafficate di Nicosia e si apre con due vetrine ad angolo sul fronte strada. Il primo piano è adibito allo stoccaggio delle materie prime, mentre una porzione del piano terra è riservata al reparto preparazione dei dolci e alla scala che collega i due livelli. Il nuovo concept prevede l’inserimento di corner dedicati alla preparazione di bevande calde, e all’esposizione dei prodotti di pasticceria, nonché di salette private per riunioni.

Il marchio New York Sweets ha ispirato lo studio di architettura per la realizzazione degli interni dai tratti distintivi della Grande Mela. Soluzioni geometriche tipiche della griglia ortogonale di Manhattan con la disposizione dei vari volumi (frigoriferi, display e banchi) sono i temi dell’intero design. Anche la facciata esterna dell’edificio presenta tubi metallici orizzontali e verticali a formare una griglia che scompone il rivestimento delle piastrelle in ceramica. Tre tettoie metalliche, che prendono spunto da quelle degli ingressi storici di New York, sono state poste dinanzi alle vetrine per proteggerle dalle fonti di calore e luminose.

All’interno, gli stretti camminamenti, evocano l’idea della griglia urbana e delimitano le varie zone tra volumi espositivi ed alti frigoriferi dalle molteplici funzioni.

Il banco cassa è definito da un volume rettangolare, con piano impiallacciato in legno di noce, che si accosta in modo originale ad una vetrinetta con la pasticceria fresca.

I moduli che accolgono i congelatori sono la continuazione del banco cassa, in una sequenza di pieni e vuoti, e costituiscono lo sfondo dell’area bar.

Di forte impatto, la composizione marmorea sulla parete lungo il frigorifero, che raffigura lo skyline di Manhattan, e che si affianca alla saletta riunioni, sulle quali pareti si possono ammirare soggetti di alta pasticceria incorniciati come dipinti in una galleria d’arte.



Al centro del locale spicca il tavolo che può ospitare fino a quattro persone, sopra il quale incombono due grandi lampadari a forma di torta; due strutture metalliche a griglia sono state progettate per conservare le bottiglie di vini pregiati, champagne ed altri prodotti di lusso; i progettisti riferiscono l’ispirazione del loro design al minimalismo delle linee ripetitive dell’indimenticato architetto italiano Aldo Rossi. Le colonne strutturali degli interni sono state lasciate grezze e dipinte di un colore rosa tenue, a ricordare la panna montata spalmata sui dolci.

Per la pavimentazione ed i rivestimenti delle pareti sono state utilizzate delle piastrelle a mosaico dai colori pallidi, nei toni del beige, bordeaux e marrone che creano uno sfondo neutro per enfatizzare i volumi grigi scuri dei frigoriferi, ed in grado di conferire una certa armonia alla tavolozza colori della pasticceria, insieme con le impiallacciature del legno, degli elementi metallici rosa e dei diversi tipi di marmo.

Design Minas Kosmidis Architecture In Concept

Location Nicosia, Cyprus

Area 120 sqm

Lighting Design Minas Kosmidis Architecture In Concept

Graphic Design Minas Kosmidis Architecture In Concept

Photos courtesy Studiovd N.Vavdinoudis – Ch.Dimitriou

MINAS KOSMIDIS

L’architetto Minas Kosmidis, laureatosi in Architettura presso l’Università Aristotele di Salonicco, ha completato i suoi studi in progettazione industriale nel 1991, dopo aver vinto una borsa di studio statale. Nel 1993 fonda il suo primo studio di architettura nella sua città natale, Komotini. Lo studio Minas Kosmidis-Architecture in Concept, è la stessa evoluzione dell’esperienza professionale dell’architetto.

Lo studio opera in tutta la Grecia, come in altri paesi all’estero, Cipro, Egitto, Ucraina e Cina, sviluppando innumerevoli progetti di architettura e di interior design, a favore di una diversificata clientela dei settori dell’edilizia privata, dell’ospitalità, del retail, ma anche del settore food e del tempo libero. Molti progetti sono presenti su siti web e in note riviste di settore greche ed internazionali.

by AN shopfitting magazine no.141 ©