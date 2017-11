Sublime Fashion Store Monte San Giusto Macerata.

Sublime è un negozio di abbigliamento per uomo progettato da EST platform in collaborazione con Nerd srl, che rigenera un ex-mattatoio, grazie ad un allestimento completamente realizzato in materiali riciclabili (cartone, sughero, legno).



Lo store è organizzato principalmente in due aree, una dedicata all’esposizione dei capi d’abbigliamento l’altra, più piccola, è una meravigliosa stanza per gli accessori. Il primo spazio è contraddistinto da un reticolo di binari che rispolvera il vecchio mattatoio esistente, la seconda stanza è caratterizzata da una carta da parati composta da un collage di porzioni appartenenti a più di 15 tele (tra Brueghel e Botticelli.)



L’allestimento in cartone comprende: un banco/cassa, un espositore circolare, un controsoffitto/lampadario eseguito su misura per la stanza degli accessori e una parete d’arredo.

Le innovazioni di rilievo consistono nell’assemblaggio delle componenti senza l’utilizzo di colla e nella possibilità di sostituirle ogni qualvolta risultino deteriorate o per cambiare l’aspetto del mobile (per esempio con colori o impiallacciature diversificate).



EST platform è uno studio multidisciplinare che si occupa di progettazione architettonica e offre servizi di grafica e modellazione tridimensionale avanzata. L’ausilio di modelli parametrici e di processi BIM sono la base per una gestione intelligente di pratiche quotidiane e lavori sperimentali. EST platform fa della collaborazione, della ricerca, dell’immaginazione i suoi brand.

by AN shopfitting magazine no.141 ©