L’architetto Simone Micheli firma l’interior design del Forno della Salute.

Il Forno della Salute è uno store dedicato al cibo buono e genuino, destinato a divenire un vincente franchising con spazi in tutta Italia.

“Ho progettato uno spazio aperto, libero, volto alla valorizzazione di un legame nuovo e genuino tra l’uomo e ciò che mangia. Un luogo destinato a divenire manifesto di un approccio consapevole ed essenziale all’alimentazione, abile nell’esaltarne la qualità”



La prima location in cui il FORNO DELLA SALUTE ha preso forma concreta è situata nella città di Pistoia, in Toscana, territorio da sempre noto sia per fascino, sia per l’autenticità. Con il fine di garantire il benessere delle persone in ogni aspetto, il Forno si pone come portavoce avanguardistico di una forma di pensiero nuova, volta a sottolineare l’importanza che l’alimentazione ha per ogni uomo. Prodotti privi di conservanti, glutammati, coloranti, compongono l’offerta con lo scopo primario di garantire il benestare dell’uomo ed, insieme ad esso, il suo esser bello. Un forno dedicato in particolare alle persone che soffrono di celiachia che, quindi, qui possono trovare un perfetto connubio tra gusto, qualità ed attenzione alla salute.



L’ambiente è lucente e rigoroso, essenziale, volto all’esaltazione dell’autenticità e del legame originario con la natura. Il colore bianco, candido e puro, ricopre le pareti in pietra e caratterizza gli arredi, alternandosi con il nero, suo opposto diametrale.

Presenza e assenza, buio e luce, pieno e vuoto si alternano e combinano riproponendo il gioco energetico primordiale –bene e male, Yin e Yang- che fin dagli esordi caratterizza la storia dell’universo. L’intento è di ricreare, attraverso l’essenzialità dei tratti e l’alternanza studiata di luci e colori, l’armonia perfetta che dà guida al cosmo, garantendone l’equilibrio. Ogni dettaglio è studiato con attenzione affinché l’uomo, in questo gioco di corrispondenze e rimandi, si senta parte necessaria ed integrante.



Le trasparenze e le superfici lisce completano l’atmosfera dando origine ad un ambiente definito, limpido, accogliente che spinge l’ospite ad aprirsi al mondo esterno, ad alzare lo sguardo, a dirigere la mente ed il corpo oltre l’orizzonte delle possibilità già note.

Interior design Simone Micheli Architect

Partners AD Design, Atlas Concorde, Ave, Glip – The lighting partner, Myyour, Skinwall

Area 82 sqm

Location Pistoia, Italy

Photos courtesy Jurgen Eheim

by AN shopfitting magazine no.142 ©