SULWHASOO BEAUTY STORE, Guangzhou, Cina

Lo Studio di architettura Christian Lahoude ha collaborato con il famoso beauty brand Sulwhasoo per la realizzazione del nuovo concept che si basa sulla filosofia olistica e sui concetti di armonia ed equilibrio propri della cultura asiatica.



Il layout ed il visual merchandising sono stati studiati per definire la boutique quale concept del lusso, in cui vengano esaltati i valori del brand di cosmetici AmorePacific per una shopping experience multisensoriale ed esclusiva.

Questo store, situato a Guangzhou che copre una superficie di 90 mq, sarà successivamente replicato in Malesia, Seoul e a New York per la catena statunitense Bloomingdales. E, la quinta generazione del brand trae proprio ispirazione dalle erbe caratteristiche del paese orientale: il ginseng, pianta che ha dato spunto per il progetto del concept.

Infatti, la grande importanza attribuita alle cure ed ai servizi rivolti alla clientela, si estrinseca anche nei riferimenti del layout del negozio che unisce elementi particolari del ginseng contrapposti o accostati in modo originale: basamenti ad imitare solide e resistenti radici e sistemi di illuminazione che riproducono leggere infiorescenze sospese nell’aria: lampadari creati artigianalmente con delicati petali in vetro smerigliato e trasparente. La pavimentazione, in scura ardesia si contrappone alle pareti illuminate dal rivestimento dorato in foglia oro ed ottone brunito.

La disposizione espositiva è formata da display retroilluminati, con i prodotti più esclusivi, che sono collegati tra loro da mensole in vetro con rifiniture in foglia d’oro; altre strutture espositive indipendenti, simili a blocchi di ardesia, presentano dettagli di colore ambra. Un’area per consulenze specifiche è composta da sedute in pelle addossate a specchi a tutta altezza in foglia d’oro; qui, spicca di nuovo il “lampadario a fiore”, ma in una versione più contenuta.

Tutte le sedute sono state appositamente realizzate in pelle e lana nel colore ambra con strutture portanti in lamiera di ottone. I banconi presentano anch’essi sostegni in ottone con piani in vetro retroilluminati per la presentazione di prodotti; ad aggiungere luminosità alle pareti ed ai vari elementi espositivi è stata adoperata anche la carta Hanji: la carta tradizionale della Corea. L’esperienza dell’utente viene altresì rafforzata da sistemi di consulenza e funzioni interattive di informazioni.

Design Christian Lahoude Studio

Team Christian Lahoude, Katharina Hoerath, Javier Rios Tello, Jessica Hernandez, Kenneth Yap, Myriam Akl

Location TaiKoo Hui Mall-Guangzhou, China

Area 90 sqm

Furniture Bussola & Ralph International

Christian Lahoude Studio

Lo Studio di New York nasce nel 2012 con l’obiettivo di disegnare ambienti retail per rinomati brand mondiali, quali Alexander Wang, Jimmy Choo, Harry’s of London, nonché diversi altri progetti per la Fondazione Aishti ed il Mall a Beirut. Grazie alla collaborazione con Jimmy Choo, si afferma vincitore del Premio di Interior Design Asia Pacific, e del Premio VMSD Reno per lo sviluppo del brand di calzature Josefinas a New York. Attualmente è impegnato in Andalusia, e nella progettazione di una spa di lusso, a sette piani, a Gedda in Arabia Saudita, oltre alla creazione di esclusive mini-boutiques nella Wedding Gallery di Londra.

by AN shopfitting magazine no.144 ©