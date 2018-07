Gli architetti dello Studio AKZ Architectura hanno recentemente completato la progettazione della Boutique BLUSHHH! Secret Shop.

Situata a Kiev occupa una superficie di 100 mq, si sviluppa su due piani, dove il piano superiore è destinato all’abbigliamento, mentre le calzature e gli accessori sono al primo piano.

Il brillante concept si focalizza in un interno dall’aspetto minimalista ed il risultato del design risulta quasi provocante, con una architettura “Instagrammante”, come rivelano gli ultimi trend di progettazione influenzati da visioni social, per dare vita a spazi funzionali. (Il design incentrato su Instagram significa inondare uno spazio con luce, idealmente naturale. NDR).

Perciò, la giovane coppia di architetti, Katya Zuieva e Artem Vahrin, ha così cercato di coniugare attentamente l’estetica esterna “social” con un design più funzionale; il corridoio perimetrale che conduce all’ingresso è delimitato da appenderie che poggiano su display rosa chiaro a gradini. “La disposizione su due piani aumenta la shopping experience”, spiegano gli architetti. La luce naturale si fonde con l’illuminazione artificiale sapientemente fornita da bianche barre luminose al neon disposte in modo geometrico su soffitti e pareti.

Pareti ora dipinte in rosa, ora rivestite con carta da parati lucida e pannelli in vetro specchiato: la sequenza di questo ritmo dinamico di elementi contribuiscono a modificare il volume dell’intero ambiente. Una straordinaria boutique, altamente “fotogenica”, grazie anche ai rivestimenti ispirati a Menphis con motivi in bianco e nero, ai tappeti ed ai tendaggi rosa pastello dei camerini ed alle insegne luminose.

Project Blushhh! secret shop

Architects Zuieva Katya, Artem Vahrin | AKZ Architectura

Location Kiev Zhylyanska Str. 54

Area 100 sqm

Photos courtesy Lesha Yanchenkov

by AN shopfitting magazine no.145 ©