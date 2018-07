MRZarchitetti firma il nuovo concept store TATRAS

Il nuovo concept sviluppato per la prima boutique europea del brand giapponese Tatras, in Via della Spiga a Milano, trae i suoi spunti iconici dall’arredamento italiano degli anni 50’.

Lo spirito innovativo dell’“Age d’or” del design italiano, rinasce in un concetto versatile, modulabile ed estremamente funzionale: le forme sinuose di poltrone e pouf rivestite in pelle testa di moro, si sposano con il rigore delle appenderie in acciaio lucido montate sulla parete di marmo Calacatta.

Il Side table Ragno di Carlo de Carli, le appenderie a parete, ispirate all’iconica libreria Infinito disegnata da Franco Albini (1956) e la parete luminosa nello stile dei grandi edifici del razionalismo italiano, sono solo alcune delle citazioni presenti all’interno della boutique. La scelta del marmo Calacatta per il corridoio che unisce i due ambienti ed il pavimento in Pietra Ceppo di Grè sottolineano l’identità del concetto.

L’esperienza sensoriale si arricchisce con la grande vetrata luminosa, pensata per filtrare la luce naturale all’interno dello spazio: due grandi oblò si affacciano sul giardino retrostante, in un dialogo costante con la natura, tipico dell’approccio meditativo dell’architettura giapponese.



MRZarchitetti

Con i propri progetti hanno partecipato all’affermazione ed all’espansione retail di Fashion Brand del Made in Italy ed internazionali. Progetti di uffici, showroom e boutique da Rodeo Drive al Dubai Mall, passando per Londra, Milano, Shanghai e Parigi; lavori firmati MRZarchitetti sono outlets, stands e famosi eventi quali Bread&Butter di Barcellona e Berlino, Pitti Uomo di Firenze: luoghi dalle configurazioni variabili, che utilizzano lo spazio come strumento di marketing per amplificare e diffondere il messaggio ed il valore del brand.

