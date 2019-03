GAMMA & BROSS 40 anni di storia ed esperienza nel mondo dell’arredamento per saloni di acconciatura

Gamma & Bross è leader nel design e nella produzione di arredamento e attrezzature per parrucchieri, saloni di bellezza e spa con l’apporto dei più importanti designer a livello internazionale, a partire da Marcel Wanders, Karim Rashid, F.A. Porsche e da Gamma Design Lab, il team interno esperto nel beauty design.

Gamma & Bross collabora con i migliori fornitori italiani per offrire ai propri clienti le soluzioni più innovative. Gli arredi per parrucchieri e le attrezzature per saloni di bellezza sono prodotti in Italia e venduti in più di 40 Paesi nel mondo, attraverso distributori selezionati o presso i flagship showroom Gamma & Bross di New York, Parigi e Dusseldorf.

I 4 Brand

Le collezioni sono suddivise in 4 brand: MGBross, linee proposte da designer prestigiosi per saloni di alto livello; Gamma State-of-the-Art arredi disegnati internamente e personalizzati per saloni di livello medio e alto; GammaStore, arredamenti più economici adatti ad una clientela più ampia; Spa Logic, arredo di design e attrezzature per Spa e Centri Wellness.

Design e tecniche produttive

La sapiente fusione fra design e tecniche produttive, unite alla conoscenza storica di un settore professionale con le sue esigenze specifiche. Qualità costruttiva e immagine del salone sono gli obiettivi primari verso i quali GAMMA & BROSS concentra da sempre il suo impegno imprenditoriale.

Gamma & Bross propone ogni anno differenti collezioni dalle caratteristiche molto accentuate.

Esse si sostanziano in un’ampia selezione di posti lavoro, poltrone lavoro, sedute e divani da attesa, mobili reception, lavatesta, vetrine ed espositori, caschi professionali, lettini massaggio, stazioni pedicure, tavoli manicure, alla quale va aggiunta una vastissima scelta di accessori di design quali lampade, sgabelli, carrelli, mobiletti, portaposter, portariviste, poster.

Le metodologie produttive sono basate sui sistemi tecnologicamente più avanzati, che fanno del computer un elemento fondamentale attraverso il quale nelle fasi esecutive già da tempo l’apporto manuale dell’operatore è stato eliminato, specialmente dove ripetizione e precisione sono necessari.

In altre operazioni, come la lavorazione del legno, la verniciatura e l’assemblaggio, l’operatore è indispensabile, ad ulteriore garanzia di un prodotto di design di alta qualità che solo la cura artigianale tipica delle aziende italiane di design può assicurare.

www.gammabross.com

