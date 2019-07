ROGER DUBUIS apre a Londra, nell’elegante Bond Street.

In qualità di Maison guidata da pionieri impegnati a superare i confini dell’alta orologeria, Roger Dubuis esprime puntualmente la creatività esuberante iscritta nel suo DNA, attraverso il design all’avanguardia dei segnatempo e delle boutique.

Non è un caso che Bond Street, a Londra, sia l’indirizzo in cui la Maison ha messo radici nel Regno Unito. La capitale britannica è stata scelta da Roger Dubuis per la sua reputazione di polo del lusso e per la sua duplice natura.

Londra, infatti, è celebre per aver saputo fondere il rispetto per la tradizione con la mentalità di una città contemporanea nota per le numerose avanguardie e per la vivace scena artistica. Questa ambivalenza rispecchia alla perfezione l’amore di Roger Dubuis per gli eccessi e per una creatività audace. Che si tratti di calibri iconici o di boutique spettacolari, la dimensione artistica è sempre presente in tutto ciò che riguarda Roger Dubuis.

Nella boutique, che misura 43 mq, è protagonista la tecnica al servizio dell’estetica, e i clienti sono accolti in un ambiente ipercontemporaneo, segno distintivo dell’universo di Roger Dubuis, sempre pronto a sorprendere.

Con la sua architettura all’avanguardia, la boutique di Bond Street è la terza – dopo Ginevra e Monaco – aperta in Europa e una delle 25 esistenti in tutto il mondo: cifre contenute, in linea con il motto della Maison “dare to be rare”.

Questo approccio al retail estremamente selettivo e di nicchia offre un nuovo spazio in cui vivere un’esperienza fuori dal comune, in perfetto stile Roger Dubuis.