Flagship Store FONTANA MILANO 1915 Seoul.

Dopo l’apertura nel 2016 del primo flagship store nel centro di Seoul, Fontana Milano 1915, storica azienda di maestri artigiani della pelle, ha inaugurato una nuova boutique all’interno del prestigioso department store coreano Shinsegae Main. Collocata al terzo piano del department store offre le sue nuove collezioni di borse e foulard.

Progettata da Silvia Massa Studio la boutique si ispira al workshop di Milano, adattato però alla realtà coreana, in un modo unico e distintivo.

Gli esclusivi complementi di arredo, creati e selezionati dalla interior designer Silvia Massa, fanno dello store un luogo caratteristico e riconoscibile, uno shop nello shop, dove la bellezza del passato incontra quella del presente.

L’arte, sospesa tra sogno e realtà, si riflette nel mix di materiali utilizzati dal legno, al vetro, allo specchio, fino alla pelle ed al ferro, dal design sofisticato e contemporaneo che si fondono perfettamente con l’eleganza di epoche passate.



Uno shop decisamente ispirato all’architettura europea del 1930, periodo in cui i materiali, come metallo e vetro, nella loro forma non adulterata, erano parte dell’architettura industriale dell’epoca.

I murales di Charlotte Mann, lo chandelier di Jacopo Foggini, le piastrelle in ceramica di Made a Mano di Caltagirone, la poltrona Wingback di Tom Dixon, the “Curved Chest of Drawers” di Fornasetti e lo straordinario wallpaper “Blossom” di Kate Faulkner per Morris&Co, in esclusiva per lo shop di Seoul, insieme agli sgabelli dell’artista coreano Jeonghwa Seo completano l’ambiente, coerente con l’autenticità made in Milano del marchio.

