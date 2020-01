Interior design gioielleria YǏN Pechino.

Gli architetti dello Studio odd (okamoto deguchi design) firmano il concept della gioielleria YǏN sita nel distretto Dongchengdi Pechino.

La boutique ispirata al mondo delle installazioni artistiche, è un ambiente minimale, dall’aspetto candido, il cui laboratorio, riallacciandosi alle tecniche delle decorazioni, realizza gioielli in oro 18 carati dalle linee delicate e minimali, prestando grande attenzione al valore artigianale di ogni singolo pezzo prodotto.

Il layout

Il layout della gioielleria, che si estende solamente su circa 10 metri di lunghezza e 3,5 m di larghezza, dimostra come la fantasia ed il genio creativo siano la vera qualità progettuale, in una sorta di minuscolo “paese delle meraviglie” sormontato da “cumuli di nubi”: un soffitto composto da teli sinuosi e leggeri sostenuti da un’eterea struttura in acciaio. Il display system consta di banchi espositivi in candida pietra sintetica con piedistalli in oro e sedute in tessuto grigio, che si riflettono in alcuni specchi scultorei.

Il sistema di illuminazione

Il sistema di illuminazione morbidamente si posa su tutto lo spazio, in modo proporzionato e dinamico, grazie all’effetto Tyndall (ndr. fenomeno di diffusione della luce dovuto alla presenza di particelle comparabili a quelle delle lunghezze d’onda della luce). La visual communication risulta così ben chiara: un concept nel quale non si trattano unicamente le collezioni di gioielli, ma un luogo somigliante ad un regno dei cieli, dove poter raggiungere anche un benessere spirituale, in una piacevole pausa di shopping nella frenetica Pechino.

YǏN Fine Jewelry Boutique

Architect’s firm odd (okamoto deguchi design)

Lead Architects Tsutomu Deguchi\ Keizo Okamoto\ Feng Zhang\ Xueni Fang

Location Dongcheng District, Beijing, China

Area 38 sqm

Photo courtesy Ruijing Photo

DEGUCHI Tsutomu nato in Giappone nel 1981, ha studiato architettura del paesaggio presso l’Università delle Arti di Osaka e ha conseguito un master in architettura presso l’Università delle Arti di Musashino. Ha vinto il premio per il design nel Concorso di progettazione architettonica SCO OFFICE e nel Concorso di progettazione architettonica New Wooden House in Giappone. Obiettivo di Deguchi Tsutomu è la valorizzazione di spazi culturali con tecniche di design innovative. Dal 2012 è co-fondatore dello Studio odd.



OKAMOTO Keizo, nato in Giappone nel 1980, si è specializzato in progettazione architettonica, paesaggistica e degli spazi, dopo aver conseguito il master in Urbanistica presso la Delft University of Technology, nei Paesi Bassi. Dal 2012 è co-fondatore dello Studio odd.

