YATAY inaugura il primo Pop-up in RINASCENTE Milano

Rinascente apre le porte a Yatay. Il brand di premium sneaker etiche e sostenibili Made in Italy, che unisce qualità artigianale e risorse etiche, debutta in Rinascente a Milano con un pop-up dal green design.

Il Pop-up, il primo del giovane brand milanese, rientra in un progetto di sostenibilità del prestigioso flagship store, che con questa iniziativa punta i riflettori sul tema della responsabilità nella moda e nel design, mettendo in luce prodotti ed iniziative con brand partner, tra cui Yatay. Sneaker dal concetto no season e genderless, Yatay è innovazione carbon-zero, produzione sostenibile, pratiche etiche e materiali innovativi, 100% cruelty free.

All’interno del Pop-up corner, aperto dal 27 aprile al 10 maggio, al primo piano del department store milanese dedicato a Men Fashion – Luxury abbigliamento e accessori, una installazione artistica green, che incarna i valori di sostenibilità del brand, mettendo le sneaker al centro di una composizione di piante kokodama fluttuanti. Una “galassia Yatay” di eleganza e leggerezza artistica, per presentare la collezione P/E 21 e raccontare attraverso il prodotto, espressione di una concreta circular economy, la filosofia green del brand.

Una selezione più prettamente maschile, per combinazione di materiali e colori, della collezione primavera- estate 2021, disponibile anche online sul sito web rinascente.it; Irori e Neven, i due modelli Yatay dal gusto urban contemporaneo sono proposti in nuovi materiali vegan e una rinnovata palette colori, immancabile la iconica versione birch white con lacci in canapa naturale écru. Irori Eco-Suede, realizzata in materiale bio-based per la tomaia e per punta e giro caviglia, in Dinamica®, la microfibra made-in-Italy vegana realizzata con fibre di poliestere riciclate provenienti da bottiglie di plastica e T-shirt, attraverso un ciclo produttivo all’acqua senza l’utilizzo di solventi. La microfibra vegana Dinamica® caratterizza anche la nuova Neven Suede, sneaker dal design più pulito e lineare, con nuove combinazioni colore dal cream velvet al satin noir, passando dal midnight bliss. La cucitura angolare, uno dei tratti distintivi del modello, in contrasto con il colore della tomaia e il giro caviglia nella Neven Stitch per una sneaker che è al tempo stesso classica e contemporanea.

Yatay non si ferma a compromessi. Lo YATAY CODE, impresso sulla suola di ogni Yatay e da questa stagione a contrasto, è la chiave di tutte le iniziative ambientali, che vanno oltre la semplice realizzazione di sneaker sostenibili; uno YATAY CODE, univoco e irripetibile, consente di prendere parte a due importanti progetti ambientali: YATAY FOREST, per cui per ogni paio di sneaker acquistato, Yatay pianterà un albero nella “foresta Yatay”. GIVEBACK: tramite ogni Yatay Code si potrà riciclare le vecchie Yatay, nello specifico le suole che verranno smaltite con tutte le altre componenti (ovviamente, in maniera sostenibile!). Il partner di questo processo è la No Profit italiana Retake, con cui l’azienda intende aiutare la comunità e sensibilizzare sempre più persone in tema di ambiente e sostenibilità.

Tutte le Yatay sono lavabili in lavatrice, comode e traspiranti, con lacci in canapa naturale écru e/o bio-leather un packaging distintivo con l’esclusiva Yatay box. Tutti i concetti di re-duce, re-use e re-cycle sono infatti applicati anche nel packaging, reinventando la cover della scatola come tavola da Backgammon con cui si può giocare invece di gettarla via. I dadi (e le pedine) sono inseriti in una piccola borsa realizzata con materiali bio-based, scarti del processo produttivo, tutti diversi ed unici.

