MAST progetta il concept e l’interior design dei negozi Pink Gellac.

Dopo l’apertura del primo flagship store nel Westfield Mall of the Netherlands, Pink Gellac espande la sua presenza retail con una nuova sede nel cuore di Utrecht.

Mentre il primo negozio Pink Gellac mirava a portare un brand online di successo nel mondo reale, il nuovo store di Utrecht definisce ancora di più l’aspetto fisico e l’identità spaziale del marchio.

Il negozio di Utrecht è una vera e propria “boutique di colori”, una brand experience di eccellenza in cui i clienti possono scoprire e acquistare più di 200 diversi colori e collezioni di smalti per unghie.

I prodotti vengono esaltati dall’innovativa installazione a soffitto che anima lo spazio con oltre 300 tubi LED programmabili. Questo spettacolo di luci volumetrico segue la vasta gamma di colori delle collezioni creando un forte legame tra lo spazio e i prodotti stessi. Il percorso del cliente all’interno del negozio non è progettato solo per far scoprire e acquistare i prodotti, ma anche per rafforzare il legame –online, offline- tra cliente e brand.

Un tavolo, posto in posizione centrale, permette ai clienti di testare prodotti, ricevere consigli e gustare un buon caffè; mentre una parete allestita con due mani stilizzate illuminate da neon , crea lo sfondo perfetto per un momento instagrammabile.

Uno spazio iconico

Il nuovo negozio Pink Gellac è uno spazio iconico dove i followers e i clienti del marchio possono sentirsi parte della comunità e condividere la loro passione per i prodotti PG.

Anche la scelta dei materiali per gli arredi è legata al prodotto stesso: l’utilizzo di alluminio anodizzato rosa come superficie conferisce l’effetto di riflessione e brillantezza, tipico effetto di un lussuoso smalto per unghie; tavoli dalle scocche bianche scanalate con bordi in alluminio ondulato creano ombre e riflessi giocosi con le luci e l’ambiente circostante. La combinazione di materiali come alluminio e Corian è una scelta consapevole che garantisce una lunga durata e la possibilità di riutilizzo in futuro.

Location Utrecht, The Netherlands

Area 100 sqm

Design MAST

Photos courtesy Alessandro Reginato

MAST è uno studio creativo multidisciplinare fondato nel 2022 ad Amsterdam da Matteo Renna e Stefan Fahrngruber. Offre un servizio completo dal concept all’interior design, dalla grafica al supporto della produzione e controllo qualità.

