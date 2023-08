El Departamento progetta il nuovo negozio Nude Project a Valencia 

La magia di questa location esalta l’imponenza del disegno urbano circostante. Un tempo adibita a pescheria, oggi conserva alcune delle caratteristiche più singolari dell’eclettica architettura valenciana dell’inizio del XIX secolo.

In una strada adiacente al Mercado de Colón, nel cuore della città di Valencia, Nude Project inaugura un nuovo negozio progettato da El Departamento.

Insieme ai primi due store di Madrid e Barcellona, anch’essi progettati dallo studio di architettura valenciano, i tre hub rappresentano gli unici punti vendita fisici del brand.

Lo sfondo di questo progetto è caratterizzato da travi in legno, piastrelle, soffitti alti e pareti in pietra, ma il protagonista della scena è un gigantesco mosaico raffigurante una balena, un ricordo della vita e del lavoro che animavano questo spazio tanti anni fa.

Dall’inizio alla fine, il progetto ha privilegiato il rispetto e l’apprezzamento che meritano l’edificio e il patrimonio esistenti e impiega l’idea di un “mantello invisibile”, che vela l’intero perimetro con pannelli in metacrilato ma ne espone le “cicatrici” e gli strati di materiali e trame che ne formano lo scheletro. Questo rivestimento retroilluminato esalta l’eredità architettonica del sito e allude al nome del marchio, riecheggiando così la sua filosofia in cui convergono design urbano, mondo naturale e improvvisazione.

Uno spazio pieno di contrasti

Lo spirito giovane e trasgressivo del marchio emerge in ogni angolo. “L’idea di combinare qualcosa di molto banale, quasi volgare, con qualcosa di pregevole, ci ha spinti a sviluppare il concept ‘Kentucky with Champagne’, in cui le vecchie strutture preesistenti rappresentano il KFC di questo mix, mentre il metacrilato che riveste le pareti e rende omaggio al suo passato, sarebbe il delicato Champagne“, raccontano gli architetti Marina Martin e Alberto Eltini.

Questo concetto è legato anche all’estetica streetwear che ispira l’universo Nude, ed è una delle chiavi del suo successo: coniugare urban e street style con il mondo dell’alta moda. In altre parole, mixando capi comodi come felpe e tute con pezzi più eleganti e firmati.

Sulla stessa linea, lo spazio espositivo grezzo contrasta con i camerini rivestiti in pelliccia marrone e i mobili su misura, le cui forme organiche e le finiture raffinate ammorbidiscono il tono. Illuminazione hi-tech, specchi in acciaio inox, espositori in acciaio laccato e una grande parete a specchio che cela l’area di stoccaggio e la sala del personale, conferiscono allo spazio un gradevole senso di armonia.

Vecchi televisori di seconda mano sono stati aggiunti sopra le casse, conferendo a quest’area un aspetto vintage che crea un altro ricordo dei classici negozi di alta moda presenti nei vecchi quartieri della città. In contrasto, moderni televisori a schermo piatto mostrano i contenuti dei social media del marchio, abbattendo così la barriera tra il mondo fisico e quello digitale.

Location: Valencia

Area: 100 Sqm

Design: El Departamento

Team: Alberto Eltini, Marina Martin, Daniela Guzmán, Antonio Ibáñez

Photos courtesy: Jorge Peiró

