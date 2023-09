Superfici effetto marmo come appena estratte dalle cave

Del Conca presenta la collezione Marble Edition, prodotta con Dinamika, l’innovativa tecnologia che realizza superfici tridimensionali.

L’impegno del Gruppo Del Conca nella ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di superfici ceramiche sempre più evolute non si arresta. Sono trascorsi due anni dalla presentazione sul mercato internazionale di Dinamika, l’innovativa tecnologia in grado di riprodurre fedelmente i materiali presenti in natura e ora Del Conca si lancia in una nuova sfida.

Dinamika Marble Edition

Dopo avere introdotto una superficie in gres porcellanato dall’effetto pietra iperrealistico, l’azienda presenta Dinamika Marble Edition. La collezione Marble Edition accoglie 4 differenti tipologie lapidee rigorosamente naturali e tridimensionali come il marmo appena estratto dalla cava impreziosito da differenti lavorazioni.

Il marmo Breccia Capraia, uno dei quattro facenti parte della collezione Marble Edition, è un bellissimo marmo italiano di estrazione Apuo-Versigliese. È un marmo dal fondo bianco, arricchito da venature policrome importanti che corrono su tutta la sua superficie: dalle tonalità scure e intense del grigio e nero si sfocia nelle intensità del marrone, al viola, con accenni di arancione/giallo. Un effetto marmo ricercato, prezioso, soprattutto quando viene restituito con lavorazioni artigianali che accentuano la ricchezza cromatica della superficie.

La collezione si completa con altri tre effetti marmi (Onice Verde, Invisible Grey, Van Gogh White) e 3 fondi decorati molto particolari che rievocano rispettivamente pavimenti musivi, vele e porzioni random di differenti marmi.

A differenza di tutte le tecniche produttive tradizionali, che prevedono momenti di lavorazione non correlati, la tecnologia Dinamika utilizzata per Marble Edition consente di realizzare una superficie in gres porcellanato in un’unica fase, così grafica e struttura combaciano, rendendola ancora più realistica e materica sia visivamente che al tatto.

GRUPPO DEL CONCA sarà presente al CERSAIE 2023 presso il Padiglione 37 / Stand A4 – B3