Flagship Store Eleventy, via Spiga 7 –  Milano

Eleventy inaugura il primo flagship milanese nel cuore del quadrilatero della moda: la boutique di via della Spiga si sviluppa negli spazi di un’elegante dimora borghese su due piani.

Gli ambienti, disegnati da Parisotto+Formenton Architetti, sono concepiti per dare ampio spazio allo storytelling dei valori Eleventy, declinando il lifestyle del brand milanese attraverso un approccio architettonico coerente.

Le nuance naturali e i toni neutri e caldi delle collezioni sono interpretati in senso monocromo-polimaterico che trasversalmente coinvolge la scatola architettonica e l’arredo attraverso la materia: il legno di rovere, il travertino Navona, il mattoncino in Cimento, i tessili degli imbottiti e dei tappeti.

Lo spazio è pensato per essere scoperto in un percorso che accompagna il cliente: l’ingresso si apre a piano terra su uno scenografico spazio-vetrina che affaccia sulla via Spiga – con un pavimento custom-designed in travertino – dove allestimenti periodici introdurranno ai temi delle collezioni; proseguendo in una sala lounge dedicata all’uomo e agli accessori. La grande scalinata – schermata da un filtro leggero che fa da background alle vetrine – conduce al piano superiore dove un’enfilade di stanze ospita la collezione donna, gli accessori e il tailor made uomo.

Culmine del percorso, nel cuore più intimo del primo piano, la sala vip immaginata come un salotto accogliente, dove elementi domestici come il camino, la libreria, il mobile bar rendono omaggio alle atmosfere classiche degli interni milanesi interpretati in senso contemporaneo. Il living è impreziosito dalla terrazza affacciata sul cortile, in un ideale prosieguo outdoor del salotto interno.

Gli elementi innovativi del concept

La strategia del retail design vede alcuni elementi innovativi nel concept Eleventy come le barre appenderia tutta luce, i tavoli scultorei in legno e pietra e le libreria in acciaio lucido e sasso che coniugano linee rigorose ed essenziali con elementi inaspettati.

La luce è – insieme alla materia – ingrediente fondamentale del progetto: quella naturale che filtra non invasiva dalle finestre del primo piano incontra la luce artificiale, disegnata per combinare morbida atmosfera d’insieme e focus attento sul prodotto in un mix di apparecchi tecnici e lampade decorative con una forte componente di customizzazione personalizzata ad hoc.

Design P+F Parisotto+Formenton Architetti

Lighting QU

Loose furniture True, Living, Kettal, cc-tapis

Photos courtesy Pietro Savorelli

