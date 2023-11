Apre Merlata Bloom Milano

Inaugurato ieri Merlata Bloom Milano, il Lifestyle Center dal cuore verde della città di Milano, sviluppato dalla società Merlata Mall S.p.A. e posizionato al centro del più grande progetto di trasformazione urbana in Italia, nel quadrante nord ovest di Milano.

È l’ulteriore tassello del futuro completamento di un nuovo distretto urbano sostenibile. Merlata Bloom Milano, infatti, è “cerniera” spaziale e funzionale tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione MIND, la straordinaria sfida del post Expo 2015, che mese dopo mese sta crescendo nelle ex aree dell’Esposizione Universale. Un esempio virtuoso di integrazione, di funzioni e di soluzioni, da parte di soggetti pubblici e privati, che rappresenta un modello di collaborazione positiva per Milano e per il nostro Paese.

Merlata Bloom Milano è pronto per offrire servizi e soluzioni di socialità ai primi residenti del nuovo distretto – circa 7.000 persone equivalenti a 2.500 famiglie –, allo storico quartiere del Gallaratese-Rho, fino ad arrivare agli oltre 3.600.000 – possibili clienti, in arrivo grazie alle 210 unità commerciali di cui: 43 unità food & beverage avvolte dal suggestivo “winter garden” in legno e vetro con ampi affacci sul parco circostante e numerose prime aperture internazionali o di format inediti per il mercato italiano.

Sono state più di 700 le maestranze impiegate nelle fasi di cantiere, e oltre 3.000 nelle fasi di allestimento. A pieno regime, Merlata Bloom Milano avrà un impatto economico positivo rilevante sulla comunità locale, a partire dalle previsioni di occupazione che, tra collaboratori diretti e indiretti, porterà a circa 2.000 nuovi posti di lavoro. Un’opportunità aperta anche alle categorie più fragili grazie all’accordo con il fondo “Diamo Lavoro” di Fondazione Caritas Ambrosiana nella Diocesi di Milano, che offre formazione e accompagnamento al lavoro a persone disoccupate e in profonda difficoltà economica, e l’hub Afolmet RedPoint realizzato da Afol Metropolitana con il supporto di Merlata Bloom Milano e la collaborazione di Nhood ed EuroMilano, promosso dal Comune di Milano e da Città metropolitana di Milano.

Gli accessi sono facilitati dal collegamento diretto alle principali arterie autostradali (A4 – uscita Pero; A8 – uscita Cascina Merlata; tangenziale Nord/A52 – raccordo A8, oppure attraverso l’uscita Fiera Milano est-sud/Cargo 2-3 e proseguendo verso MILANO Viale Certosa); alla rete del trasporto pubblico regionale e municipale (Metropolitana MM1 – Molino Dorino; Bus 35 (Comasina – Molino Dorino); alla rete ciclopedonale urbana con parcheggio biciclette dedicato. Inoltre, il mall sarà direttamente collegato alla nuova stazione ferroviaria del passante MIND/Cascina Merlata.

Merlata Bloom Milano rappresenta un esempio unico a livello nazionale ed europeo nel panorama dei centri commerciali per il suo concentrato di soluzioni architettoniche iconiche e sostenibili, la tecnologia e l’innovazione al servizio dei visitatori, un’offerta retail, leisure e food & beverage premium con numerose insegne in arrivo per la prima volta in Italia, o a Milano, o all’interno di un mall.

Il progetto è a cura della società Merlata Mall S.p.A., co-finanziato da Ceetrus, ImmobiliarEuropea e SAL Service. Merlata Bloom Milano è gestito e commercializzato da Nhood Services Italy sin dalla fase progettuale.

UN’ARCHITETTURA ICONICA

Progettato da CallisonRTKL (CRTKL), Merlata Bloom è la testimonianza dell’impatto sociale e sostenibile che è possibile ottenere attraverso progetti di rigenerazione urbana. Sono due gli elementi che contraddistinguono Merlata Bloom Milano: da un lato, la reattività climatica e l’uso di legno per compensare le emissioni; dall’altro le componenti a uso misto, strategicamente progettate per riunire la nuova comunità milanese in continua evoluzione.

UN PROGETTO SOSTENIBILE

L’analisi condotta da uno studio indipendente ha dimostrato che Merlata Bloom Milano è allineato ai principi definiti dalla tassonomia Europea del DNSH (Do No Significant Harm, “Non arrecare danno significativo all’ambiente”), ad oggi il principale riferimento europeo che definisce in maniera completa e rigorosa principi da seguire per assicurare la sostenibilità degli investimenti.



L’allineamento con questi principi dimostra che Merlata Bloom Milano, con mirate scelte progettuali, limita le proprie emissioni di CO2, massimizza la propria resilienza ai cambiamenti climatici, rispetta e salvaguarda le risorse idriche, implementa i principi dell’economia circolare e minimizza l’inquinamento dell’aria.

Merlata Bloom Milano è stato concepito già a livello progettuale con un alto grado di efficienza energetica, grazie ad attente scelte progettuali:

l’asset consumerà il 24% in meno rispetto allo standard nZEB ;

; l’edificio sarà completamente gas-free grazie al collegamento alla rete di teleriscaldamento A2A di Milano Ovest, la più efficiente di Milano;

grazie al collegamento alla rete di teleriscaldamento A2A di Milano Ovest, la più efficiente di Milano; pannelli solari termici installati in copertura ;

; utilizzo di pozzi geotermici per le pompe di calore che raffrescheranno in estate l’edificio;

infine, oltre 5.000 mq di pannelli fotovoltaici in copertura.

Grazie a tutti questi elementi, l’edificio riesce ad evitare un’elevata quantità di emissioni di CO2. Si stima infatti che circa 9.400 tonnellate di CO2 saranno risparmiate da oggi al 2050 rispetto ai limiti imposti dagli Accordi di Parigi del 2015, e la proprietà sta lavorando su obiettivi ancora più ambiziosi. È stata individuata una roadmap che definisce i prossimi passi per garantire il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero Carbon entro il 2050.

Il mall punta ad ottenere la certificazione internazionale di sostenibilità BREEAM New Construction -Very Good e BREEAM In Use – Excellent. Questo non solo grazie alle lungimiranti scelte energetiche descritte finora, ma anche grazie ad una serie di accorgimenti volti a minimizzare l’impatto ambientale dello sviluppo:

utilizzo materiali a basso contenuto di carbonio come il legno lamellare per il Winter Garden invece che l’acciaio;

per il Winter Garden invece che l’acciaio; minimizzati i consumi idrici anche grazie alla presenza di una superficie di oltre 5.000 mq in copertura che permetterà di raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana;

durante la costruzione,sono stati utilizzati in maniera significativa materiali riciclati e recuperati per il riciclo di gran parte dei rifiuti da cantiere.



L’OFFERTA RETAIL PREMIUM, UNICA NEL PANORAMA DEI MALL EUROPEI

Merlata Bloom Milano significa 70.000 mq di superficie affittabile di nuova offerta retail, tra brand inediti e concept store sperimentali, inclusi210 spazi commerciali tra cui 43 innovativi concept F&B e 8.000 mq pensati per gustare ogni momento della giornata, dalla colazione al dopo cena: la nuova “high-street” di Milano. Un tenant mix unico, premium, con “De Gustibloom “, la food & leisure experience di Merlata Bloom Milano.

Esselunga ha scelto Merlata Bloom Milano per realizzare un nuovo superstore che porterà agli abitanti dell’area – che hanno espresso la loro netta preferenza verso questo brand attraverso un sondaggio condotto dalla società di gestione Nhood sul web e sui canali social –offerta e servizi di alta qualità, con la consueta attenzione per la convenienza che contraddistingue Esselunga. Il superstore,con accesso diretto dall’interno del mall, comprende il Bar Atlantic e si completa con l’elegante beauty store eb® .eb®️ è il beauty store di Esselunga, un’elegante profumeria con una selezione dei migliori brand e la possibilità di usufruire, prenotandoli anche online, di trattamenti specifici per la cura del viso e delle mani grazie a un team di consulenti esperti.

Decathlon si insedia con il suo store su due piani ed un nuovo polo di uffici. Viene riservato grande spazio ai servizi di riparazione, noleggio e acquisto di seconda mano, incoraggiando la condivisione, il riutilizzo e il ricondizionamento dei prodotti attraverso un polo dedicato di 150 mq.

NOTORIOUS Cinemas porta un moderno tempio dedicato alla magia del grande schermo: dieci sale e mille posti a sedere, per un incontro di tecnologia, comfort e coscienza green che rappresenta lo stato dell’arte dell’esperienza cinematografica. Da Notorious Cinemas Merlata Bloom Milano si può vivere l’esperienza cinematografica di prima classe! 10 sale tutte con poltrone reclinabili di ultima generazione, audio e video di altissimo livello,un’area Disney dedicata alle famiglie, Notorious Cafè sfizioso e healthy oriented con packaging eco sostenibili e ordine e consegna al proprio posto in sala, e tanti altri servizi per coccolare tutti i clienti. Con una promessa: “Trasformeremo la visione di un film in sala in un’esperienza indimenticabile!”.

Molte novità assolute hanno scelto Merlata Bloom Milano per la loro prima apertura in Italia, o a Milano, o in un centro commerciale, o con format inediti mai inaugurati prima.

Arrivano per la prima volta in Italia, grazie a Merlata Bloom Milano, Arabian Oud (beauty); Neat Burger e Ric (food), Only, Reserved e Mohito (fashion).

Hanno scelto Merlata Bloom Milano per la loro prima apertura in un mall: beauty store eb® (beauty – Esselunga), Bomboogie, Colmar, Jaggy, Paragon (fashion), Caffè Caruso, Cipiace, Fresco&Cimmino, Hamerica’s, Hiromi Cake, Macha café, Martinucci Laboratory, Pasticceria Sessa, Poldo, Rinaldini, Starbox (food), Love Spot by Deodato ArtGallery (arte).

Tra le insegne premium: Boss, Calvin Klein, David Naman, Freddy, Guess, Nashi Argan, Napapijri, Rituals, Stefanel, Timberland, Tommy Hilfiger.

Per gli amanti dello sport: Decathlon, JD Sports, CMP, Game7Athletics, North Sails, Skechers, Under Armour.

La ricchezza dell’offerta F&B rappresenta una delle eccezionalità di Merlata Bloom Milano. Ce n’è per tutti i gusti: dall’asiatico di Wagamama, Ichi Station, e Ramen Bar Akira, all’hawaiano Poke House, il tex mex Billy Tacos, al messicano Calavera; dai sapori americani di Old Wild West, BUN BURGER e Roadhouse, alla cucina tradizionale italiana, come i napoletani Sessa e Fresco & Cimmino, la pasticceria pugliese Martinucci Laboratory, la pizza milanese Spontini, e poi Cioccolati Italiani e Lindt Italia, fino alle tendenze e alle esperienze di gusto più amate in centro città, come Macha café, Ci Piace, Hiromi Cake, Kebhouze, Mi Scusi, Bauli, Caffè Caruso. Agli intramontabili“fast” KFC, McDonald’s, si aggiungono le esperienze degustative dell’enoteca Signorvino, solo per citarne alcuni.

Tra le numerose insegne perfette per rispondere alle esigenze e ai bisogni quotidiani ci sono: Euronics-Bruno per l’elettronica;la nuova libreria Mondadori Bookstore, uno spazio dedicato a cultura e intrattenimento; e per la casa, IKEA con il nuovo format Plan & Order Point, dedicato alla progettazione di tutti gli ambienti, che aprirà il prossimo anno; Dental Pro per i servizi healthcare, Juneco con la sua clinica beauty; Portobello per la casa, Juice, Apple Premium Reseller per la tecnologia, e poi Giochi Preziosi, MINISO, Legami, Flying Tiger Copenhagen tra le destinazioni per le idee regalo, ma non solo.

Oltre 8.000 sono i metri quadrati dedicati al leisure, alla cultura e all’intrattenimento con inediti format, come Wonderwood Green Forest, il format leisure creato appositamente per Merlata Bloom Milano, uno spazio immersivo in cui la magia della natura e il rispetto per il pianeta diventano un luogo di educ-action al coperto, e LOG – Lot Of Games: la sala giochi più innovativa d’Europa, grazie ad arene virtuali multi-players, simulatori di ultima generazione e videogiochi arcade, per un’esperienza di divertimento unica.

LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL VISITATORE

A Merlata Bloom Milano la tecnologia è una soluzione che migliora l’esperienza di vita del visitatore, dentro e fuori il mall, e porta tutto il suo mondo all’interno di un unico ecosistema digitale, completo e integrato, sempre accessibile in ogni momento della giornata dal sito merlatabloommilano.com.

Alcune delle integrazioni più utili saranno quelle dedicate alla localizzazione dell’auto nei parcheggi e alla programmazione del cinema. Da oggi inoltre è possibile iscriversi gratuitamente a “Bloom Club”, la community che permette di accedere a tutti i servizi del mall, iniziative, concorsi e molto altro. Un canale di comunicazione privilegiato che regala in anteprima tutte le novità, gli eventi e i servizi speciali di Merlata Bloom Milano. Qui i visitatori diventano parte di una vera community e usufruiscono di servizi su misura pensati per arricchire ogni momento dell’esperienza di visita, come Bloomtasty e Shopping a Mani Libere, il cui rilascio è previsto subito dopo il periodo di apertura.



MERLATA BLOOM MILANO: Via Daimler 61

Orari: Galleria: tutti i giorni 9.00-22.00

Esselunga: da lunedì al sabato, 7.30 – 22.00. Domenica, 8.00 – 22.00

Food Court, Leisure e NOTORIOUS Cinemas: tutti i giorni dalle ore 9.00, fino a tarda sera.