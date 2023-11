L’innovazione dell’Art Light Venini va in scena ad Architect@Work Milano

VENINI si prepara a partecipare ad Architect@Work, tra le principali manifestazioni europee rivolte ad architetti, interior designer e professionisti del settore, dedicata alla presentazione di prodotti altamente innovativi, che l’8 e 9 novembre farà tappa a Milano.

Un nuovo importante appuntamento con il mondo del progetto per raccontare l’importante sperimentazione, innovazione e ricerca che l’azienda porta avanti costantemente per lo sviluppo di nuove proposte di Art Light. Un’esplorazione del mondo dell’illuminazione che racconta la bellezza del vetro e la sua progettualità e ulteriore testimonianza del consolidato legame tra avanguardia artistica e capacità produttiva di VENINI.

VENINI presenta l’innovativo sistema modulare per pareti “Tubi a rete”

In occasione della fiera, l’azienda espone l’innovativo sistema modulare per pareti “Tubi a rete”, un’elegante soluzione decorativa, realizzata con elementi tubolari luminosi pendenti in vetro lavorato a mano. Contraddistinti da un’altissima qualità artigianale,frutto dalla maestria dei maestri vetrai di VENINI, i “Tubi a Rete” si prestano perfettamente per creare suggestive scenografie,grazie alla loro superficie in vetro soffiato capace di riflettere la luce in modo unico esaltando l’ambiente circostante.

Una proposta che si distingue sul mercato per la sua innovatività e originalità: la sua natura modulare e la possibilità di realizzare composizioni luminose a parete con elementi pendenti e non fissi consentono una flessibilità e versatilità progettuali e decorative inedite per il settore domestico e contract.

VENINI conferma ancora una volta la propria vocazione all’innovazione attraverso un nuovo prodotto di grande pregio, a servizio dei progettisti, pensato per valorizzare ambienti caratterizzati da uno stile moderno e raffinato.

Una soluzione che offre nuove possibilità per il design d’interni, che unisce arte, creatività, artigianalità e funzionalità.