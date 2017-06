Lo Studio polacco BUCK.STUDIO, specializzato nel settore dell’ospitalità e architettura di interni nel settore retail, ha sviluppato il progetto per questo locale di Breslavia.



Il locale prende il nome di Nanan, termine francese che sta a significare prodotti di pasticceria: i protagonisti di questo ambiente moderno e dal design deliberatamente minimalista.



Le specialità offerte come torte decorate e pasticcini di ogni tipo hanno ispirato gli architetti che hanno creato elementi grafici unici per il brand Nanan; infatti la forma della torta viene riprodotta per il bancone centrale con vetrina per esposizione a vista, quasi fosse un mobile situato in una gioielleria, nel quale poter visionare la selezione di vassoi con piccole delizie assortite.



I sottili pasticcini éclairs hanno suggerito la configurazione del sistema di illuminazione a soffitto ed altri elementi quali specchi, maniglie ed appendiabiti. Le pareti del locale sono state completamente rivestite da pannelli in morbido velluto rosa, mentre i passaggi ad arco insieme ad accessori in lucido ottone contribuiscono a creare un’atmosfera surreale ed incantata.

NANAN Patisserie Wroclaw

Design and identity brand Buck.Studio

Area 96 sqm

Capacity 14 seats

Key materials velvet / brass / marble / oak parquet

Photos courtesy PION Basia Kuligowska, Przemysław Nieciecki

by AN shopfitting magazine no.139 ©