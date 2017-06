Monochrom Vibration il nuovo rivestimento decorativo di POLYREY.

Ispirato alla natura e alla forza degli elementi, Monochrom Vibration arricchisce le sfumature del bianco e del nero giocando sui contrasti, sui decori e sulle finiture.

L’estetica Monochrom svela tutta la magia della materia e il modo di percepirla, in quanto si adatta perfettamente a progetti prestigiosi, ad arredi e spazi di design, a luoghi di ricezione per creare effetti grafici e linee pure.



Un nero venato di bianco, un bianco venato di nero, i due colori dell’eleganza assoluta si ispirano ai marmi più belli per dar vita ad ambienti decisamente moderni.

Per la realizzazione di ambienti design, Monochrom Vibration propone 24 nuove combinazioni di decori sui nuclei del nero e del bianco (bianco freddo e bianco caldo), in grado di ottenere superfici monoblocco senza giunte visibili. Per dar vita a questa eccezionale gamma di decori, si sono aggiunte otto esclusive finiture, anti-impronta, effetto pelle, superfici opache e lucide, che lo rendono delicato, a rilievo Roche, che rievoca la lavorazione della pietra naturale.

Particolarmente stimolanti le combinazioni di decoro/finitura potenziano questa nuova collezione; i prodotti Compact o HPL potranno essere adattati in base al tipo di rivestimento. Il Compact è adatto per il rivestimento di superfici orizzontali per mobili, piani di lavoro, tavolini, desk accoglienza o scaffali con spessore 10 e 12.5mm., oppure per coperture verticali di pareti, facciate di mobili, testiere o sgabelli.

Il Monochrom HPL, impregnato di resina melaminica, lavorabile come il legno, permette diverse applicazioni. E’ adatto a qualsiasi settore di attività: ristorazione, alberghiero, terziario, collettività, sanitario, residenziale, in quanto è a superficie antibatterica Sanitized®.



Il direttore Marketing di Polyrey, Patricia Rahme, afferma: “La linea Monochrom Vibration è il potenziamento della Collezione Monochrom, con decori e finiture spettacolari e che ben si adattano a progetti di fascia alta. Con queste soluzioni il cliente può realizzare lavori esclusivi attraverso un viaggio sensoriale ispirato dalla natura. La qualità e la creatività si estrinseca anche nella vasta gamma di combinazioni e finiture particolarmente adatte a lavorazioni dal design raffinato, armonioso ed elegante”.

