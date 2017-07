RICHARD JAMES flagship store, Londra.

Lo Studio Andy Martin Architects ha completato il nuovo flagship store Richard James di Savile Row a Londra.

Il grande ambiente offre alla clientela un approccio più olistico rispetto al design di altri negozi di lusso, in quanto il design nel suo complesso risulta più audace e riconoscibile.



I due principali settori “stagionale” e “classico” sono stati concettualmente separati da schermi traslucidi, trattati con una pellicola dicroica che varia di colore, luminosità e riflettività.

Questi pannelli divisori diventano la caratteristica centrale del nuovo spazio, in quanto vengono utilizzati come sfondo per le collezioni “stagionali” e fungono da paravento sia per la privacy dei camerini che per delimitare l’area delle collezioni abbigliamento della linea “classica”.

L’unitarietà dello spazio è affidata al disegno del soffitto, pensato come una tela bianca per eventuali interventi artistici, ed ospita il sistema regolabile di illuminazione, grazie al quale si possono personalizzare e variare le atmosfere dell’intera boutique.



Gli architetti hanno anche identificato le quattro caratteristiche principali del marchio Richard James, dalle quali sono stati estrapolati riferimenti visual: la riflessione del colore, la fusione del colore, la brillantezza e la semitrasparenza.



Il progetto firmato dagli architetti AMA risulta alquanto innovativo ed affermano di aver tradotto l’identità del marchio con tecniche ed effetti capaci di rendere la boutique, un locale accogliente ed accattivante, come il telone a soffitto che proietta e riflette toni e sfumature catturate dagli schermi centrali che danno origine a vivaci effetti cromatici.

Il pluripremiato Studio di architettura AMA, con sede a Londra, guidato da Andy Martin è attivo da più di dieci anni nel settore del design per il retail, aree commerciali e residenziali. Le soluzioni progettuali riconosciute a livello internazionale, rendono spazi abitativi e commerciali, unici e dinamici, grazie alla notevole capacità creativa e strategica dei suoi professionisti.

Richard James

Richard James, storico sarto londinese di Savile Row, ha fondato il marchio omonimo con il socio Sean Dixon nel 1992. La produzione di abiti classici e raffinati di qualità insuperabile è riconosciuta a livello internazionale. Infatti, Richard James è accreditato quale sarto del New Establishment di Savile Row, e le sue pregiate collezioni di abiti ed accessori si distinguono per qualità a livello mondiale.

by AN shopfitting magazine no.139 ©