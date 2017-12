Pannelli per rivestimenti TRIKBRIK.

Havwood International, è un’azienda specializzata nelle pavimentazioni in legno con più di mille diverse tipologie di prodotti idonei per il rivestimento.



TrikBrik è un pannello di rivestimento per interni, in grado di simulare una parete di mattoni realizzabile in breve tempo, senza sporcare o impiegare speciali strumentazioni. Con TrikBrik sarà possibile riprodurre le Mura Serviane nello spazio di una notte, oppure l’Arco di Trionfo in meno di una settimana; nonchè modificare delle semplici colonne di gesso in pilastri di pietra in 24 ore. Questo prodotto è ideale per l’esecuzione di progetti unici ed esclusivi.

Il design contemporaneo dà grande importanza ai materiali: pietre e mattoni hanno un ruolo notevole, ma sono pesanti, poco pratici ed hanno l’inconveniente di essere costosi, a causa dell’impiego di manodopera specializzata per la posa. Anche per i rivestimenti di TrikBrik si necessita di personale competente, in quanto sono stati progettati dei pannelli di un metro quadrato, interbloccanti, e che vengono uniti tramite un particolare mastice e vernici indicate a nascondere le varie giunzioni, dando così origine a pareti e finiture molto verosimili, senza dover ricorrere ad altro personale specializzato.

Questo sistema brevettato è il frutto di una ricerca trentennale. Composto da poliuretano ad alta densità, resina di poliestere e polvere di marmo, il prodotto è eccezionalmente leggero e duraturo. Disponibile in pannelli dal look naturale, con eccellenti proprietà termiche, acustiche e ritardanti di fiamma. TrikBrik è idrorepellente e impermeabile, perciò non intaccabile da umidità e non scolora al sole. I pannelli si possono tagliare a misura, senza attrezzi speciali e possono essere trattati con prodotti antigraffiti, dove necessario. Inoltre, si possono riverniciare con vernici a base di resine di poliestere.

TrikBrik è perfetto per rivestire rapidamente pareti, banchi e colonne; ideale il suo impiego in uffici, abitazioni, negozi, aree commerciali, fino al settore dell’ospitalità.

by AN shopfitting magazine no.142 ©