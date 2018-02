Nuovo logo e nuovo Web Site per XT RETAIL

XT RETAIL nasce come società di consulenza che fa della flessibilità e varietà i suoi punti di forza.

Il nome XT infatti ha origine dal termine inglese Cross (X) Training (T), Il cross training nasce in U.S. come pratica sportiva che raduna in sé una serie di esercizi completi per un corpo armonioso ed equilibrato.

Da qui una serie di servizi di XT RETAIL adatti a più funzioni. Questo concetto ha dato l’ispirazione per la creazione dell’asterisco. In tipografia l’asterisco ha il significato di “more content”, un contenuto aggiuntivo a quello principale, esattamente come l’offerta di XT RETAIL, un plus rispetto al convenzionale.

Nel logo si nascondono inoltre le due lettere, X e T distinguibili se si concentra l’occhio ma al tempo stesso scompaiono se ci si concentra sul tutto.

Infine i più attenti potranno ritrovare un richiamo anche all’ Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

Celeberrima rappresentazione delle proporzioni ideali del corpo umano, che dimostra come esso possa essere armoniosamente inscritto nelle due figure “perfette” del cerchio, che rappresenta il Cielo, la perfezione divina, e del quadrato, che simboleggia la Terra.

Così come il logo anche il sito web necessitava di un update. Cambiano i colori, o meglio, si sono evoluti, dal giallo limone a un bel arancio, caldo e friendly, e dal grigio chiaro a uno più scuro che comunica sobrietà ed eleganza.

♦ XT RETAIL si colloca sul mercato come società leader di servizi e consulenza nel settore retail.

Fondata sull’esperienza in prima persona sul campo di Paolo Zanardi, XT RETAIL è in grado di rispondere a tutte le necessità degli store; per raggiungere l’obiettivo bisogna avere il partner giusto!

Oggi è sempre più importante affidarsi a partner che hanno vissuto realmente in prima persona tutte le dinamiche del retail. Nessuno come XT RETAIL può affermare di aver svolto in prima persona ogni ruolo, dal sales assistant al retail manager.