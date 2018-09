Boutique JOANAJOÃO Rio De Janeiro.

Il brand JoanaJoão, nasce nel 1984, orientato prevalentemente nel settore abbigliamento e per bambini e design di interni, in seguito, integra i classici prodotti con un’offerta merceologica più in linea con la tenerezza e la freschezza del mondo della prima infanzia.

Il nuovo negozio di Rio de Janeiro, progettato di Kube Arquitetura, vede un contesto allegro, rappresentato da un fantastico giardinetto nel quale portare i bimbi a giocare.



Infatti, in questo spazio di 36 mq, non solo si trovano le attrezzature che vengono generalmente utilizzate per il divertimento, ma anche l’abbigliamento per piccoli, distribuito su arredi o giochi in legno, oppure su appenderie di varie altezze, trattenute da nastri multicolori; la zona centrale presenta tavoli a vetrina e sedute in legno abbelliti da nastri arancio; un albero attorniato da una panchina accoglie i più piccoli, che, come artisti possono esporre sui rami le proprie creazioni, rendendo particolarmente gradevole lo spazio.

Anche i camerini sono stati elaborati seguendo il concept dell’ ”ambiente boschivo”, introducendo una casetta con piccole finestre ed animaletti silvestri, che avvicinano maggiormente il pubblico dei clienti più piccoli. La facciata aperta si distingue per il chiaro display espositivo a terra e per la particolare installazione di nastri colorati, tesi a soffitto.

Project Joana João

Architect Kube Arquitetura

Area 36 sqm

Photos courtesy João Magnus

by AN shopfitting magazine no.146 ©