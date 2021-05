Due vetrine all’11 di Rue du Vertbois, nel Marais, per il nuovo Rupture, store ed etichetta discografica indipendente (folk e rap), fondati da Alexander Sap.

Per il progetto del nuovo store di vinili, nonché bar e caffè, è stata data carta bianca all’architetto ed interior designer Pierre Gonalons, che più che seguire un preciso concept, si è lasciato ispirare dallo spirito autentico del luogo e dalla sua storia, attingendo al ricordo del mitico Drugstore Saint Germain, che nella Parigi degli anni 60 era al contempo bar, ristorante, tabaccaio ed emporio.

Rosso, rosa, oro, pattern circolari e superfici riflettenti sono i leitmotiv del progetto, come a richiamare colori ed atmosfere di un disco club.

Il layout longitudinale dell’ambiente è scandito da due colonne a base quadrata, che separano idealmente lo spazio con bancone bar dall’area dei tavolini. Pareti rosa baby e rosa cipria, su un parquet tinto chiaro, contrastano col soffitto completamente rivestito da piastrelle quadrate anni 30 originali in vetro nero sfaccettato.

Teche di boiserie rosa mettono bene in mostra i vinili in vendita e tendaggi in velluto rosso fungono da sipari per la privacy dalla vetrata su strada, così come in velluto rosa e rosso sono rivestite le poltroncine circolari “All Around” bicolor che Pierre Gonalons ha disegnato per le Edizioni Paradisoterrestre di Bologna; il piano tondo dei tavolini neri è a specchio.

L’illuminazione soffusa è completamente affidata alle sospensioni a disco “Horo”, che Pierre Gonalons ha disegnato nel 2020 per il brand Masiero e che sono caratterizzate da una struttura circolare in ottone spazzolato e diffusore in vetro prismato, con la particolare finitura a motivo punta di diamante; tre sospensioni singole ed una sospensione a tre elementi con diffusore in vetro color rosa, due applique con diffusore ambra e una Horo da tavolo sul bancone bar con diffusore bianco (il diffusore in vetro di Horo è disponibile in vari colori). Qua e là sono sapientemente collocati oggetti vintage, come gli sgabelli italiani degli anni 70, con base in metallo e seduta in velluto rosso.

Photos courtesy Stephan Juillard

