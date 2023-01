Gestire l'illuminazione nei negozi

Giada System è un modo semplice di gestire l’illuminazione sia di casa che di ogni altro ambiente, ad esempio uno spazio retail.

Grazie alla sua connessione automatica di prossimità tutto diventa immediato e responsivo, di facile gestione e controllo. Scaricando gratuitamente la App Giada e collegandola con i moduli dedicati si ha tra le mani lo strumento perfetto per interagire con il sistema d’illuminazione.

Installata la App sullo smartphone grazie alla sua interfaccia altamente intuitiva è possibile gestire, controllare e calibrare il singolo apparecchio o l’intero impianto luci. I primi passaggi di configurazione sono semplici: all’avvio la App cercherà i moduli Giada System predisposti e vi si connetterà, creando così una rete gestionale completa. Una volta configurati gli apparecchi sarà possibile iniziare a creare scenari e a gestirli in maniera veloce e pratica.

Le funzioni di Giada System

Le funzioni di Giada comprendono diverse possibilità funzionali. Dalla schermata iniziale è possibile selezionare e dimmerare il singolo apparecchio, iniziando così a creare le prime scene luminose adattabili alle diverse esigenze espositive. Il primo passaggio è quello di nominare le luci, personalizzando i corpi illuminanti e identificando le sequenze da gestire e comandare. Con pochi gesti diventa possibile associare una scena luminosa con una serie di apparecchi, creando un gruppo all’interno dello spazio retail o delle vetrine; questa modalità permette di richiamare un assetto e variarlo o implementarlo con estrema velocità e precisione. I passaggi successivi permettono le diverse regolazioni quali il colore, la temperatura (gradi di bianco) e la dimmerazione.

Grazie alla grande corona cromatica esistono diverse gradazioni e sfumature per i vari apparecchi interessati. A seconda della merce esposta è possibile esaltare o smorzare un tono. Facendo ruotare il ruotare il pollice sulla ghiera colorata è possibile associare un colore, anche il bianco, ad ogni apparecchio o suo gruppo. Una seconda regolazione, ancora più delicata e funzionale, è la gestione della temperatura colore della luce bianca. Regolando il cursore è possibile passare dal bianco freddo al bianco più caldo, quasi giallo, per un piacevole effetto candela. Questa regolazione è fondamentale per la corretta lettura dei colori e richiede una maggiore attenzione e sensibilità. Un errato o mal calibrato tono di bianco influenza fortemente la giusta percezione cromatica di un qualsiasi oggetto come un capo d’abbigliamento e, di conseguenza, influenzare l’acquisto.

Dimmerazione delle sorgenti

Ulteriore regolazione è la dimmerazione delle sorgenti, da zero a cento, permettendo così di creare scene suggestive e coinvolgenti. Durante la presentazione di una collezione o lo svelamento di un prodotto, la possibilità di regolare l’intensità luminosa è fondamentale per poter creare una piacevole atmosfera d’attesa. Con Giada System è possibile creare dei gruppi, delle stanze o delle associazioni di luci e poterle governare insieme in modo coordinato al fine di creare e selezionare scenari, ambienti e colori secondo le necessità del momento.

Il sistema inoltre ha due importanti ulteriori plus. Il primo è la possibilità di programmare le luci e richiamare gli scenari preimpostati rendendoli automatici, seguendo la programmazione precedentemente inserita. Il secondo plus è la velocità e facilità di attivazione per la scelta giornaliera, o settimanale, delle scene programmate. Si possono fare infinite programmazioni giornaliere e decidere in quali giorni della settimana renderle attive con un solo click.

Giada System è un dispositivo di regolazione e controllo dell’illuminazione molto semplice e intuitivo, che permette di “giocare” con la luce e i suoi effetti. L’App di gestione degli apparecchi, grazie alle sue molteplici e intuitive funzionalità, diventa un prezioso strumento di vendita e di presentazione all’interno di uno showroom o di un negozio.