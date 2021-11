Lo Studio Gonzalez Haase AAS progetta il negozio MODES a Porto Cervo

Per il loro primo negozio a Porto Cervo, nella cornice iconica della Promenade du Port, il retailer di moda di lusso ha unito le forze con il duo di architettura Judith Haase e Pierre Jorge Gonzalez di Gonzalez Haase AAS per creare uno spazio unico.

Il negozio riflette l’interesse condiviso nella fusione di luoghi unici e arti visive in un concetto di spazio che offre un’esperienza propria.

Giocando con il vivace scenario di costruzioni colorate e una vegetazione lussureggiante dell’isola, i due architetti hanno voluto ricreare movimenti nordici simili a quelli del tempo, costituiti da forme e superfici grigio neutro, che coprono tutti i pavimenti, le pareti, e soffitti, completi di tende in fibra metallica che aggiungono movimento e riflessione alla composizione.

Allo stesso modo, un’illuminazione uniforme sospesa contraddice ciò che ci si aspetterebbe in un tale clima, chiamando a riferimento la luce fresca delle regioni settentrionali.

In effetti il progetto dei 315 mq., nel suo insieme, è un rovesciamento dell’estetica del porto sardo. Fondali più freddi sono posti come base per consentire agli accenti luminosi, che si trovano in tutto lo spazio, di prendere veramente vita.

Attraverso i tre piani che compongono lo spazio, grandi blocchi espositivi, ognuno unico nella sua forma e dimensione, sono stati realizzati con una tavolozza di uno o due colori.

All’interno del clima grigio, la loro forma e la presenza vibrante galleggiano come le boe in mare nell’ampia baia di Porto Cervo.

Le superfici espositive per l’iconica collezione MODES sono realizzate su misura e trattate con varie finiture metalliche, come quelle galvanizzate, anodizzate, spazzolate o lucidate a specchio per una presentazione neutra e non invedente.

“Abbiamo progettato uno spazio che si può quasi definire galleria” -racconta Pierre Jorge Gonzalez- “Ad ogni singolo mobile del negozio è stata data una forma particolare e un codice colore riconoscibile da lontano. Il negozio Modes diventa quindi una “conchiglia” grigia all’interno del villaggio di Porto Cervo dove le colorate “boe” con le loro superfici argentate, che offrono un secondo sfondo neutro, vengono utilizzate per presentare i capi esclusivi.”

Fondato da Pierre Jorge Gonzalez e Judith Haase nel 1999, Gonzalez Haase AAS è uno studio con sede a Berlino specializzato in architettura, scenografia e illuminazione. Il loro lavoro comprende importanti installazioni artistiche, negozi e abitazioni di lusso oltre alla conversione di spazi industriali per fini artistici.

Photo courtesy DSL Studio di Delfino Sisto Legnani – Melania Dalle Grave e Agnese Bedini