Koncept Fashion Store, la nuova idea per gli arredatori di negozi

Il design del punto vendita è in continua evoluzione grazie agli studi di progettazione e all’utilizzo di materiali sempre più rispettosi dell’ambiente.

Seguendo questa tendenza, il nuovo concetto di store arriva da Krion PORCELANOSA Grupo in collaborazione con l’atelier valenciano Estudi{H}ac, guidato da José Manuel Ferrero, che presenta Koncept Fashion Store, la nuova idea per gli shopfitters.

La proposta crea una simbiosi tra architettura e design grazie all’utilizzo dei materiali Krion® Lux e Fitwall®. Ne sono prova le 3 arcate disposte in parallelo in tutto il negozio, che danno origine a un corridoio dinamico e geometrico che, a sua volta, conferisce continuità all’interno dello spazio. Il tutto abbinato a specchi e a tonalità neutre, aumentando la sensazione di ampiezza.

Pannelli decorativi Fitwall®

Il rilievo dei pannelli decorativi Fitwall® esalta i volumi del design, e le sue forme organiche favoriscono la prospettiva, avvolgendo il consumatore con ciascuno di questi elementi. I pannelli sono realizzati con minerali, resina acrilica modificata, che contiene il 3% di materiale PET riciclato, e una finitura ottenuta attraverso una varietà di pigmenti, smalti o coloranti, a seconda del modello.

Attraverso un processo artigianale e cura dei dettagli, vengono utilizzate differenti tecniche, come lavorazione, invecchiamento, sabbiatura, colata di materiali, ecc… Questo meticoloso processo è la chiave per ottenere finiture perfette e altamente naturali che si percepiscono alla vista e al tatto attraverso forme, texture e colori. .

La complessità dello spazio non rappresenta alcun problema per Fitwall®, il facile trasporto e il montaggio senza lavori di muratura permettono di installarlo in maniera veloce e di adattarlo allo spazio. Come in ogni progetto retail, l’arredo è una parte fondamentale dato l’afflusso di clienti che transitano nel punto vendita. Questo realizzato in Krion® Lux si adatta perfettamente all’ambiente, coprendo tutte le esigenze grazie alla sua capacità di trasformazione e curvatura. Inoltre l’’assenza di giunzioni visibili permette di creare infinite superfici.

L’elevata composizione minerale gli conferisce una resistenza sufficiente per sopportare l’elevato transito del negozio e la scarsa porosità migliora l’igiene.

Con Solid Surface Krion® Lux di PORCELANOSA è possibile creare design organici e fornire soluzioni a progetti complessi. Con i suoi oltre 110 modelli, la retroilluminazione di alcuni di essi e le diverse finiture, permette una totale personalizzazione dello spazio. .

Koncept Fashion Store è un’esperienza d’investimento per il cliente attraverso le idee e i concetti esposti da Krion PORCELANOSA Grupo.

Design Estudi{H}ac

Lamp Llanos Luz

Armchair and side tables Sancal Diseño

Curtain Kvadrat

Photos courtesy Adrián Mora Maroto

by