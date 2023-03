KRION per il settore retail: decori per negozi e locali commerciali

Krion, che appartiene a PORCELANOSA Grupo, utilizza materiali unici con disegni realistici in grado di rivestire gli spazi in modo raffinato.

L’illuminazione, l’arredamento e l’integrazione del prodotto nell’ambiente sono strumenti strategici per garantire agli utenti un’esperienza di acquisto unica e indimenticabile. L’interior design dei negozi infatti, consente di proiettare un’immagine mirata del brand.

Le varie collezioni di Krion sono la soluzione perfetta per il retail design.

Krion®, Alluslate® e Fitwall® sono le tre proposte rivolte ai rivenditori di Krion PORCELANOSA Grupo, che offrono rivestimenti decorativi per rivestire pareti, soffitti, mobili o attrezzature commerciali.

L’ampio catalogo di Krion presenta design unici ed esclusivi, con forme, texture e colori realistici, percepibili alla vista e al tatto. L’artigianalità di ogni pezzo e il suo meticoloso processo di produzione di questi pannelli decorativi si traducono in finiture perfette valorizzando l’interior design dei locali commerciali. Questo valore aggiunto offre ai professionisti la libertà di progettare e creare pezzi unici grazie alla loro capacità di adattamento, rendendo i tre materiali molto versatili e in grado di adattarsi a qualsiasi spazio. Possono anche essere utilizzati per accessori e insegne di vendita.

Krion è una superficie solida di origine minerale, igienica, resistente e retroilluminabile, perfetta per promuovere negozi ecologici, impegnati nell’uso di materiali sostenibili e sicuri. Composto da due lastre di alluminio di 4 mm di spessore, Alluslate® offre motivi diversi come disegni naturali, colori neutri, reminiscenze di marmo, toni di cemento o superfici piene di piume. Dispone inoltre di due tipologie di finiture: Matt (tessuto con piegatura a macchina e piegatura a freddo) e Glazed (finitura lucida lavorabile, pensata per grandi spazi residenziali, ristorazione, spazi commerciali e alberghieri, oltre che per il rivestimento di mobili).

Da parte sua, Fitwall® è un rivestimento di grande formato disegnato da Krion, composto da pannelli decorativi di origine minerale che ricreano i volumi e le trame dei materiali naturali. La sua ampia varietà di design disponibili, la composizione sostenibile e la facilità di installazione (non sono necessari lavori di montaggio) sono alcuni dei suoi vantaggi per il settore della vendita al dettaglio, rendendolo ideale per creare ambienti che catturano l’attenzione comunicando una propria personalità e identità. Si tratta di prodotti unici, incentrati sul rivenditore, che mirano a mantenere l’impegno di Krion e del resto delle aziende di PORCELANOSA Grupo per la sostenibilità e l’ambiente.

