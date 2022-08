PASTICCERIA CARA MELA MADRID

La pasticceria Cara Mela progettata dallo studio di architettura Casa Antillón è composta da due spazi contrapposti rivestiti di piastrelle.

“Sin dall’inizio abbiamo immaginato un ambiente con stanze in contrasto cromatico” – spiega lo studio.

Entrando nella pasticceria, che si trova nel quartiere Chamberi di Madrid, i clienti vengono accolti in una stanza tutta bianca. Lo spazio è dominato da un’unità angolare in acciaio inossidabile, che incorpora un bancone alto dove i clienti possono stare in piedi e consumare, una postazione per il lavaggio delle mani e una vetrina che mostra i dolci di Cara Mela.

Questo primo ambiente si restringe leggermente prima di aprirsi per rivelare un’area salotto sul retro del negozio. Casa Antillón ha soprannominato i due spazi come le diverse fasi di un battito cardiaco: sistole e diastole.

“Sistole e diastole sono i movimenti di contrazione ed espansione del cuore“, raccontano i designer. “Per noi, si riferisce a questo gioco spaziale in cui uno spazio si contrae e trascina il visitatore all’interno, mentre l’altro si espande lasciando che lo stesso visitatore si rilassi nella lounge”.

Il vano sul retro è stato completamente rifinito in una ricca tonalità verde mare, fatta eccezione per i gradini, rivestiti con piastrelle bianche per creare l’impressione che la prima stanza “si riversi” sul retro del negozio.

Sparsi in tutto il locale ci sono alcuni tavoli dai bordi ondulati sostenuti da sottili gambe in metallo, anch’esse di colore verde mare.

Sulla parete c’è una piccola finestra che dà sulla cucina. Il bordo e la cornice interna sono rifiniti con una vernice rossa brillante che ricorda le mele caramellate, una delle offerte più popolari nel menu di Cara Mela. La stessa tonalità di rosso è stata applicata al portone d’ingresso della pasticceria.

Location: Madrid, Spain

Architecture Studio: Casa Antillón @casantillon

Photos courtesy: Imagen Subliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Client: Cara Mela

Model: Daria Etma

Stylist: Anna Pandozzi

