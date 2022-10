Interior e Branding per una pasticceria dalle forme sinuose

“Immaginatevi di entrare in un croccante cannoncino appena sfornato, sentite i rumori attutiti dalla morbidezza della crema pasticceria, immergetevi nelle curve della dolcezza, annusate il profumo del burro e dello zucchero a velo” Vanda

Studio Vanda ha curato l’interior e il branding per la pasticceria Cannoncino di Piacenza

Quando si parla di branding non si può prescindere dalle richieste chiare e precise della committenza. Ricerca del nome, realizzazione del logo, scelta della location, progetto di ristrutturazione e interior design, così lo Studio Vanda ha realizzato questo “Total Concept” per una giovane pasticciera con un grande sogno, preparare e vendere cannoncini, un pasticcino tipico italiano che all’interno della sua pasta friabile raccoglie una soave crema.

Una volta trovata la location il lavoro più interessante è stato trasmettere il brand attraverso il nome e la peculiarità del prodotto attraverso la location. Per chi non lo conoscesse il cannoncino ha una scorza esterna realizzata a spirale, che di per se può esser considerata una food-architecture: la sua forma infatti fa in modo che la pasta sia “strutturalmente” resistente, garantendo l’uso di meno impasto e permettendo di farcirlo con crema che di per se ha un peso specifico superiore a quello della pasta stessa. Ecco perché la sua forma così peculiare è stata utilizzata per poterne trarne sia il nome “Cannoncino” che il logo del Brand ,una stilizzazione della forma del cannoncino.

Forme sinuose e morbide

Da quel punto in poi definire la connotazione del locale come espressione del brand è diventato di fondamentale importanza. Lo Studio, ispiratosi alle architetture organiche del Goetheanum a Dornach di Rudolf Steiner, ha voluto introdurre le forme sinuose e morbide, quasi ad eliminare ogni angolo e sostituirlo con forme curve. La sensazione è di entrare dentro un posto ovattato, che vuole lasciare fuori i rumori e lo stress del mondo per potersi cosi godere un “dolce” riposo. Oltre alle forme organiche, lo spazio regala una sensazione di accoglienza grazie anche all’uso di un unico colore che si distribuisce su tutte le superfici, creando giochi di ombre e chiaroscuri: il colore scelto è il beige o anche detto color “crema pasticciera”, quello del cannoncino.

A enfatizzare questo gioco di linee morbide e curve asimmetriche si somma il gioco delle sospensioni luminose in ottone dalla forma circolare la cui luce si diffonde in maniera indiretta e mai netta. La scelta degli arredi rispecchia lo stesso stile anche nella scelta dei materiali, metallici e bronzati, mai in contrasto ma che anzi si fondono con lo sfondo e lo riflettono regalandogli punti di luce.

Client: Cannoncino

Project: Vanda Studio

Location: Piacenza (Italy)

Bar Stools: Homecom Mirror: Westiwingnow

Lighting: Mazzolaluce, Amlux, Kavehome, Westiwingnow

Photo Courtesy: Valentina Elmiger

Valentina Elmiger e Aurora de la Fuente fondano VANDA nel 2013, e da allora iniziano un viaggio creativo che porta lo studio a crescere costantemente ampliando competenze e professionalità. VANDA è uno studio interdisciplinare in continua espansione che offre molteplici soluzioni su misura, per il retail, la ricettività, il privato e le aziende: si parte dal concept per arrivare alla realizzazione; dal disegno di prodotto alla prototipizzazione; dall’immagine coordinata alla comunicazione digitale, per un effetto convincente e sempre innovativo.

by