Innovativo progetto di interior design per la Gioielleria Babama

Incaricato di progettare il primo negozio fisico del marchio di gioielli cinese BABAMA, situato a Xintiandi, l’elegante quartiere della moda di Shanghai, Atmosphere Architects ha creato uno spazio ultraterreno che non solo racchiude l’estetica in stile industriale del marchio, ma incarna anche i tre concetti fondamentali di base: la natura, i macchinari e il cuore, quest’ultimo come fonte biologica di vita.

Un design innovativo e flessibile

A cavallo del confine tra letterale e metaforico, il design dello store immerge i clienti nelle procedure interne del marchio offrendo una visione sia della sua mentalità sia del suo cuore, fornendo un ritratto innovativo e flessibile che mostra le linee di prodotti in evoluzione di BABAMA.

Al centro del negozio c’è un cuore: una scultura metallica sovradimensionata e realistica, completa di estrusioni simili ad arterie, collocata all’interno di una teca di vetro come se fosse conservata in formaldeide. La teca è inserita all’interno di un tronco d’albero che si estende dal pavimento al soffitto illuminato.

Quest’ultimo è ricoperto da una matrice tridimensionale di listelli in legno e alluminio ispirata a un’antica tecnica di costruzione cinese chiamata “dougong”, una serie di mensole ad incastro che sostengono i tetti a sbalzo. L’effetto complessivo è quello di un albero decostruito, con i suoi rami che si estendono sul soffitto. Con la scultura del cuore al centro, l’installazione funge anche da sistema circolatorio simbolico “che trasporta continuamente energia per ogni area” affermano i designer. Allo stesso tempo, riflette l’interazione di sistemi naturali e meccanici che è al centro della filosofia di design del marchio.

Esperienza spaziale

La stessa idea si applica al nastro trasportatore a circuito chiuso che circonda l’impianto centrale, un altro sistema meccanico che allude al ruolo biologico delle arterie. Funzionando come un sistema di esposizione del prodotto, trasporta gli orecchini, i bracciali e le collane su vassoi rotondi in pelle nera. Più che un modo conveniente per i clienti di visionare il prodotto, il nastro trasportatore delinea il percorso intorno allo spazio, migliora il flusso di circolazione e garantisce un’esperienza spaziale.

Una perfetta esposizione dei gioielli

La flessibilità è anche il concetto chiave alla base del sistema di pareti espositive su misura in cui vassoi, mobiletti e persino i faretti possono essere spostati per adattarsi a diversi tipi di prodotti, concetti espositivi ed effetti visivi. Il design modulare dell’espositore a parete si estende alla maggior parte dei componenti del negozio che possono essere facilmente smontati e reinstallati in un altro ambiente, se necessario. Una vera testimonianza dell’impegno del marchio per la sostenibilità e la moda sostenibile.

Location: Shanghai, China

Area: 108 sqm

Design Firm: Atmosphere Architects

Chief Designer: Tommy Yu

Collaborative Design: Aubrey Liu, Valo Xiao

Animation Design: ViVi Lee

Prop&Installation: Atmosphere Architects

Lighting Solution: Art Luci x Owen

General Contractor: Shanghai Yimuhe Construction Engineering Co., Ltd.

Photos courtesy: Chuan He from Here Space

Atmosphere Architects ha realizzato anche il concept per il brand di gioielli Kvk

by