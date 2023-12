Grande successo di pubblico per Merlata Bloom Milano

Merlata Bloom Milano, ecco i primi numeri del Lifestyle Center dal cuore verde.

Inaugurato lo scorso 15 novembre, il lifestyle center dal cuore verde, sito nel quadrante nord ovest di Milano all’interno del più grande progetto di rigenerazione urbana italiana, ha già accolto, nei primi dodici giorni di apertura, oltre 600.000 visitatori, che hanno apprezzato le 210 unità commerciali, di cui 43 unità food & beverage, avvolte dal suggestivo “winter garden” in legno e vetro con ampi affacci sul parco circostante.

Shopping, Food & Beverage e intrattenimento

Con la sua offerta di shopping, food & beverage e gli inediti format leisure e di intrattenimento, Merlata Bloom Milano rappresenta tre destinazioni in un solo indirizzo: per questi motivi è un unicum nel panorama dei centri commerciali con numerose prime aperture internazionali, o format inediti per il mercato italiano, o all’interno di un mall.

Come: Ric (Gruppo Cremonini), Neat Burger, la catena di ristoranti 100% plant-based, nata nel 2019 nel Regno Unito e famosa per i testimonial Leonardo di Caprio e Lewis Hamilton, Kebhouze, la catena di kebab che ha aperto oltre 20 store nel 2022 che vede Gianluca Vacchi tra i suoi investitori, e Poke House, il leader globale nella categoria delle healthybowl tutti presenti nella food court del lifestyle center.

Hanno scelto Merlata Bloom Milano per la prima apertura in un mall diversi brand del comparto food (Caffè Caruso, Cipiace, Fresco&Cimmino, Hamerica’s, Hiromi Cake, Machacafé, Martinucci Laboratory, Pasticceria Sessa, Poldo, Rinaldini e Starbox), fashion (Bomboogie, Colmar, Jaggy, Only e Paragon, oltre che Reserved e Mohito, i brand di moda del Gruppo LPP, leader internazionale con oltre 30 anni di esperienza nella creazione, produzione e distribuzione di abbigliamento alla moda e trasversale per stili ed età) e beauty (Arabian Oud, il marchio internazionale di profumeria con oltre 1.000 negozi in molte parti del mondo, inclusi i flagship store sugli Champs-Élysées a Parigi, a Oxford Street a Londra e a Times Square a New York).

Inoltre, Esselunga con il suo nuovo superstore che porterà agli abitanti dell’area offerta e servizi di alta qualità, con la consueta attenzione per la convenienza che contraddistingue Esselunga. Il superstore, con accesso diretto dall’interno del mall, comprende il Bar Atlantic e si completa con l’elegante beauty store eb®.

Per tutti gli amanti del cinema, e non solo, NOTORIOUS Cinemas porta un moderno tempio dedicato alla magia del grande schermo: dieci sale e mille posti a sedere, per un incontro di tecnologia, comfort e coscienza green che rappresenta lo stato dell’arte dell’esperienza cinematografica.

Merlata Bloom Milano al Mapic 2023

Anche di questo si parlerà all’edizione 2023 di MAPIC Cannes, l’evento annuale dedicato al mercato immobiliare retail, che si svolge dal 28 al 30 di novembre nella cornice della Costa Azzurra.



Merlata Bloom Milano è un progetto della società Merlata Mall S.p.A., co-finanziato da Ceetrus, ImmobiliarEuropea, che ne ha curato anche la progettazione e la costruzione, e SAL Service. Nhood Services Italy si è occupata della gestione e commercializzazione sin dalla fase progettuale. Costituisce l’ulteriore tassello del futuro completamento di un nuovo distretto urbano sostenibile: il mall, infatti, è “cerniera” spaziale e funzionale tra il quartiere residenziale UpTown di Cascina Merlata e il distretto dell’innovazione MIND, la straordinaria sfida del post Expo 2015 che mese dopo mese sta crescendo nelle ex aree dell’Esposizione Universale. Merlata Bloom è un progetto in linea con gli obiettivi della Tassonomia europea ed ambisce a diventare Net Zero Carbon in operation.