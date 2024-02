Progetto Ristorante messicano Puya Tacos de Puebla

Il concept alla base del progetto di Puya si ispira alle affascinanti cucine tradizionali messicane e ai cortili delle abitazioni, dove si preparano i cibi per le festività familiari.

Concept per Puya-Tacos de Puebla

Il progetto si propone di catturare l’energia e la gioia delle grandi riunioni familiari, manifestandosi attraverso pareti dai colori vivaci, l’applicazione di bellissime piastrelle colorate, banconi in muratura, la tipica finitura in stucco messicano sulle pareti e una luce soffusa e intima.

Per conseguire questo obiettivo, sono stati adottati materiali e colori tradizionali reinterpretati in una prospettiva moderna. Il risultato finale, pur conservando le sensazioni di intimità e vivacità tipiche delle tradizionali abitazioni messicane, si presenta decisamente in modo più contemporaneo.

Le piastrelle messicane dipinte a mano sono disposte in maniera non convenzionale. In genere, nelle cucine tradizionali, le piastrelle decorative vengono impiegate per i bordi, ma nel design di Puya, esse vengono posate in modo ripetitivo per rivestire sia il bancone che il pavimento. Questa disposizione conferisce al progetto una struttura e un ordine contemporaneo.

Gli archi rappresentano l’elemento caratteristico di molte cucine tradizionali, presenti sia negli interni che nei cortili.

Essi costituiscono anche la forma distintiva delle porte dei forni da esterno. In questo progetto, l’arco è stato reinterpretato in chiave moderna, assumendo il ruolo di archetipo per un ambiente familiare contemporaneo. Le pareti, rifinite con una texture di stucco grezzo, conferiscono una sensazione di solidità.

L’illuminazione, caratterizzata da una temperatura di colore calda, è disposta e concentrata in modo non omogeneo sulle pareti e sul pavimento, con l’intento di creare un’atmosfera intima, nonostante lo spazio si trovi nel Rockefeller Center Concourse. Le luci di Louis Poulsen si integrano armoniosamente con le finiture più tradizionali, conferendo al contesto un aspetto dal design contemporaneo.

La cappa ha richiesto una meticolosa pianificazione per assicurarsi che soddisfacesse tutti i requisiti tecnici, mantenendo al contempo la forma desiderata di una massiccia cappa in mattoni con finitura in stucco.

Location Rockefeller Center Concourse, New York

Area 120 sqm

Design Mariotti Studio

Lead architect Deborah Mariotti

Senior Designers Tommaso Mariotti, Martina Spinsanti

