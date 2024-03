Cegid al fianco di Macron per una customer experience da veri “eroi”

Il brand di sportswear Macron sceglie Cegid Retail per la trasformazione digitale dei suoi punti vendita. Obiettivo: sostenere l’espansione del business per un servizio da “top club”.

Macron sceglie Cegid, uno dei principali fornitori di soluzioni di gestione aziendale cloud per la finanza (tesoreria, tasse, ERP), le risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), i CPA, la vendita al dettaglio e i settori imprenditoriali, per migliorare la customer experience e supportare il percorso di crescita del business.

Macron è leader nella produzione e vendita di abbigliamento tecnico sportivo e veste più di 90 club professionistici e nazionali con l’80% del fatturato all’estero e una rete vendita che può contare su oltre 170 Macron Sports Hub in oltre 30 Paesi. L’azienda opera in cinque principali aree di business: Teamwear, abbigliamento e accessori per sport di squadra; Merchandising, official kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; Activewear, abbigliamento tecnico per individual runners e per il fitness; Athleisure, abbigliamento sports inspired per il tempo libero, per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo, e Padel. Macron basa il proprio successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità.

Per continuare a offrire un servizio e una customer experience all’altezza dei propri clienti e in continuità con l’espansione della propria rete di negozi nel mondo, Macron ha scelto di avvalersi di un partner in grado di implementare tecnologie a sostegno della scalabilità del proprio business, senza sacrificare la velocità di deployment, l’affidabilità e l’integrazione.

Cegid Retail accompagna gli sportivi nel loro viaggio di acquisto

Macron ha così individuato nella piattaforma Cegid Retail la soluzione di business ideale per rispondere alle proprie esigenze, unendo rapidità di implementazione e ricchezza funzionale. La suite di applicazioni in-store omnicanale e soluzioni POS di Cegid è lo strumento perfetto sia per supportare lo staff di vendita all’interno dei negozi Macron nell’offerta di un’esperienza di acquisto omnichannel senza soluzioni di continuità, fluida e sicura, sia per snellire gli aspetti tecnici legati all’espansione della rete degli Macron Sports Hubs.

“Nel business come nello sport è fondamentale poter contare sui compagni di squadra per raggiungere grandi obiettivi”, dichiara Matteo Tassetti, Chief Information Officer di Macron. “Ci è sembrato naturale affidarci a un partner che fosse leader di settore e dalla spiccata vocazione internazionale e tecnologica, pronto a supportarci nei nostri punti vendita in tutto il mondo”.

I clienti Macron entrano in contatto con il brand attraverso una pluralità di touch-point, tra i quali muoversi liberamente: il club di appartenenza, i vari Macron Sports Hub e online. Ciò che l’azienda si aspetta, tramite l’adozione della soluzione Cegid, è di supportare al meglio tutti i flussi, garantendo al cliente la migliore esperienza in ogni touch point e assicurando a ogni “eroe” un servizio da “top club” in ogni punto vendita.

“Siamo fieri che un brand come Macron, che crede e applica nel proprio lavoro gli standard più elevati e prestazioni all’avanguardia, abbia riconosciuto in Cegid il partner ideale per abilitare la sua innovazione e sostenere la sua crescita”, commenta Mario Davalli, Country Manager Cegid per il Sud e l’Est Europa. “Affiancheremo Macron nell’offerta di servizi omnichannel integrati e senza soluzioni di continuità, per una customer experience all’altezza dei veri campioni”.

Il progetto di implementazione di Cegid si colloca in un più ampio progetto di replatforming tecnologico che ha portato Macron a costruire un’architettura solida e scalabile in grado di accompagnare la crescita del business. “Investiamo costantemente nel futuro facendo scelte mirate e di alto profilo e in questo contesto abbiamo scelto le soluzioni di Cegid, che ci assicurano di poter continuare a sviluppare nuovi mercati con relativa semplicità grazie al cloud e all’aderenza alle normative locali”, conclude Matteo Tassetti.