Armoniosa Fusione di Moda e Design: Flagship Store J.Lindeberg a Copenaghen

Thibaut Allgayer Design Office ha recentemente completato il flagship store di J.Lindeberg, situato in Ostergade 21, nel cuore di Copenaghen. Con uno spazio commerciale di 150 mq, il negozio riflette perfettamente lo spirito innovativo e funzionale del marchio di moda svedese. Attraverso un attento lavoro di progettazione, lo spazio è stato plasmato per soddisfare le esigenze del consumatore contemporaneo, offrendo un’atmosfera accogliente e adattabile per una varietà di eventi.

Un progetto versatile

Il concetto fondamentale di questo store risiede nell’armoniosa fusione tra moda e sport, sottolineata attraverso audaci contrasti nei materiali e nel design. Le pareti, per esempio, incarnano un aspetto armonioso attraverso la giustapposizione visiva di argilla e acciaio contro mobili artigianali in pietra. La versatilità è un elemento chiave della progettazione, con soluzioni come una panca in pietra di dimensioni generose che può servire come piattaforma espositiva o come sfondo per installazioni temporanee.

I camerini offrono un ambiente caldo con pareti rivestite a specchio, pannelli di pino dell’Oregon laccato e illuminazione regolabile. Elementi personalizzati, come posti a sedere e un lussuoso tappeto di lana verde, contribuiscono a migliorare l’atmosfera generale del negozio. Il design attinge ispirazione dal logo di J.Lindeberg e dall’emblema del ponte del marchio, integrando dettagli sottili per creare un’esperienza visivamente accattivante.

Integrazione tra fisico e digitale

Il design del negozio si estende all’integrazione digitale, adattandosi alle diverse collezioni e tendenze di J.Lindeberg. Un soffitto luminoso grafico, in grado di modificare dinamicamente colori e intensità, si sposa con una grande parete a specchio che nasconde discretamente schermi digitali, permettendo la visualizzazione dell’ultima collezione. Questa fusione di elementi fisici e digitali crea un’esperienza d’acquisto unica e coinvolgente.

Il flagship store J.Lindeberg a Copenaghen, progettato dal Thibaut Allgayer Design Office, rappresenta un’armoniosa unione tra moda, design e funzionalità. Attraverso una cura meticolosa per i dettagli, offre non solo uno spazio di shopping, ma un’esperienza multisensoriale che riflette l’eleganza e l’innovazione del marchio svedese. L’integrazione di elementi digitali, insieme all’adattabilità dello spazio, rende questo flagship store un punto di riferimento per l’incontro tra tradizione e modernità nel mondo della moda.

Location Copenaghen

Area 150 sqm

Design Thibaut Allgayer Design Office

Artwork by Buktron and Sigve Knuston

Photos courtesy J.Lindeberg

