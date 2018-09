Gioielleria POPPEE Pechino – Sotto una nuvola d’oro.

Nella boutique Poppee, disegnata dagli architetti di Atelier Tree, a Pechino, una struttura fatta di tubi di metallo dorato, crea una vera e propria nuvola d’oro che fluttua all’interno di un contenitore di cemento, coprendo una superficie di 32 mq.



L’ispirazione del design deriva da un sorprendente evento naturale: i raggi crepuscolari (l’Effetto Tyndall, fenomeno di diffusione della luce che si determina quando un fascio luminoso attraversa una dispersione, NDR), che illuminano l’intera esposizione dei gioielli, di una luce vivida, diffusa, veramente originale.

Lo spazio espositivo è composto da diafane teche sospese che donano agli interni una sensazione fluttuante; le vetrinette in materiale acrilico trasparente, ospitano le diverse collezioni di gioielli e, fissate, tramite tiranti lineari in acciaio inox, a diverse altezze, guidano il percorso della clientela.



In questo modo, il concept assume la similitudine del cielo, dove compare la nuvola e dalla quale fa capolino il sole con i suoi raggi ad illuminare la terra: una rappresentazione del mondo reale che viene trasferita all’interno di questa boutique che unisce reticolati, tubi dorati ed espositori in acrilico, in grado di garantire la versatilità dell’esposizione, dal carattere sì spaziale, ma abilmente sottolineata dal sistema di illuminazione che dilata visivamente l’esigua area.

I molteplici punti di vista e le prospettive che si delineano nella Boutique Poppee, riproducendosi in successione, conferiscono all’ambiente fascino ed emozione, ed in grado di soddisfare efficacemente la funzione commerciale.

Design Studio Atelier Tree

Chief Architect Casen Chiong

Team Architects Casen Chiong, Pengfei Zhu, Xintong Shi

Lighting Design Honglei Wang

Photos courtesy Shenme Li

Area 32 sqm

Client Beijing BoDi Trade Co.,Ltd

Project location Ground Floor of Topwin Center ,No.1 South Sanlitun Road, Beijing, China

Atelier Tree

Lo Studio prende ispirazione dalla natura realizzando progetti esclusivi per l’ambiente urbano, per la creazione di soluzioni retail su piccola e grande scala. Particolare dedizione viene rivolta all’architettura autoctona per la creazione di lavori dal sapore moderno ed innovativo, ma allo stesso tempo rispettosi dell’ambiente.

by AN shopfitting magazine no.146 ©