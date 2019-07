Flagship Store NEST FRAGRANCES New York.

Il brand di profumi ed aromi per la casa Nest Fragrances apre il suo primo store nel quartiere Nolita di Lower Manhattan, riunendo assieme i molteplici prodotti del suo portafoglio in continua espansione.

L’offerta merceologica, di oltre 215 articoli nelle tre categorie principali del brand –profumi raffinati personali, per la casa, e prodotti per il corpo- è distribuita su una superficie di oltre 105 mq.

Per la progettazione e la realizzazione di questo primo store, il brand NEST Fragrances si è avvalso della collaborazione dello Studio newyorkese di interior design R. Douglas Gellenbeckn, mentre ha incaricato MJ Atelier, uno Studio d’arte, con sede a Los Angeles, per il rivestimento di un murale scolpito e dipinto a mano, ispirato al bagno disegnato per la duchessa d’Alba dall’architetto francese Armand-Albert Rateau ai primi del XX secolo.

Le tappezzerie e le soffittature, eseguite appositamente, sono caratterizzate da decori floreali e botanici tridimensionali, presenti nelle opere degli artisti botanici del 18° secolo, quali Mary Delany con i suoi mosaici a soggetti floreali ed Ernst Haeckel con le bellezze delle creature marine, il cui connubio impreziosisce e contribuisce in modo determinante a creare un’atmosfera armoniosa nel negozio.

Anche le Collezioni di profumi raffinati Nest sono ispirate alle opere d’arte di Delany, mentre la Collezione Nest per il corpo ricalca i lavori di Haeckel. Le collezioni di fragranze per la casa comprendono candele profumate e diffusori in diverse misure e formati, saponi liquidi e lozioni per le mani in 20 profumazioni.



Le collezioni di profumi personali raffinati spaziano dai prodotti per la cura del corpo, eau de parfum, e varie lozioni; non mancano gli articoli in edizione limitata, e confezioni regalo che vengono fornite in speciali occasioni dell’anno.

Il tema di questo primo retail store Nest Fragrances riflette proprio il desiderio del brand di mostrarsi in un ambiente armonioso ed olistico, sofisticato ed allo stesso tempo accessibile.

R. Douglas Gellenbeck Studio

Lo Studio fondato nel 2017 è formato da designers dalla comprovata esperienza creativa nella realizzazione di progetti di aree commerciali e residenziali di notevole pregio; nuove sfide nella progettazione nel settore retail, tra le quali primo negozio per il brand Nest Fragrances.

NEST Fragrances

La Società NEST Fragrances è stata fondata nel 2005 dall’affermata icona dei profumi Laura Slatkin; è un’azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazioni di rinomati profumi personali e fragranze per la casa.

by