Boutique del Cioccolato William Curley, Londra

Nuova boutique per il famoso e pluripremiato brand del cioccolato londinese William Curley.

Il progetto, eseguito dallo Studio Jonathan Clark Architects, ha previsto l’allestimento completo di un piccolo spazio commerciale di 30 mq., a Smiths Court, a Soho, nel centro di Londra.

I finissimi “cioccolatini d’autore” William Curley, icona britannica dell’arte del cacao, che ha ottenuto oltre 30 premi d’oro agli Academy Of Chocolate Awards, comprendono i classici sapori inglesi, come il miele di timo ed erica scozzese, il rosmarino e l’olio d’oliva, il ginepro ed il ribes nero, oltre alle combinazioni di ispirazione giapponese, con aceto nero giapponese, yuzu ed albicocca, e wasabi dal sapore deciso e piccante.

L’interior design della boutique, limitato ad una superficie di 30 mq., riflette l’accostamento di questi “sapori inaspettati”, utilizzando un mix di diverse finiture, colori e trame, inconsueti materiali, eppure capaci di creare un insieme caldo ed armonioso.



Infatti, per la progettazione degli spazi interni, gli architetti si sono ispirati agli alveoli dei cofanetti dei cioccolatini: da una parete laterale protrudono 25 cassette in legno pitch pine, di varie dimensioni, che si librano, in modo casuale, su solide strutture specchiate e che vengono riproposte anche tra le travi scure del soffitto, dalle quali scendono lampade a sospensione con vetri soffiati dalle tinte calde.



Sul pavimento a grafica geometrica di piastre in ceramica bianche e nere, poggia un invaso in marmo Calacatta che ospita la vetrina banco refrigerata, anch’essa realizzata appositamente per la protezione della pasticceria artigianale. Ad enfatizzare l’ambiente è stato inserito un trittico decorativo murale di grande dimensione della designer londinese Flora Roberts a soggetto semi-astratto che si specchia nelle vetrine verticali prospicienti.



Nel complesso la gamma cromatica risulta fortemente influenzata dal prodotto in offerta, in grado di conferire carattere, personalizzazione ed un alto valore di fruizione emozionale.

Designer Jonathan Clark Architects

Location Soho, London

Area 30 sqm

