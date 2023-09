Restyling boutique Particolari Semplici

Particolari Semplici è una boutique dove tutto gira intorno al fruitore. Una quinta sartoriale, dove la somma dei dettagli fa la differenza.

A Casoria, nel napoletano, il restyling della boutique Particolari Semplici è l’occasione di una ricerca su misura, che il giovane architetto Carmine Abate cuce abilmente addosso alla committenza, esigente ed attenta, lasciando nulla al caso.

Dentro, i centro metri quadrati sono perfetti, ricercati e confortevoli come in un moderna boutique.

“La mia prima richiesta è stata quella di volere la boutique che fosse uguale a casa mia”, racconta Roberto Neri, titolare del noto negozio di abbigliamento della cittadina napoletana, appassionato di musica, dj nel tempo libero, collezionista di pezzi “fashion” per hobby. Ed è così che il restyling si basa su questa richiesta specifica.

L’architetto Carmine Abate, già incaricato in precedenza per la ristrutturazione della casa, adegua gli stessi materiali, forme e quinte alla boutique Particolari Semplici. L’istallazione dei poster dell’artista napoletana Alessia Acampa, sono il segnale più evidenti di questo legame tra casa e boutique. “NoBoringThings”, letteralmente “No cose noiose”, sono quadri unici e non riproducibili, realizzati a mano dalla stessa Acampa, attraverso il collage di riviste vintage e non.

Completamente su misura, lo store è studiato alla perfezione dall’architetto Carmine Abate, che miscela con cura i pezzi che la committenza ha ricercato, assecondando gusto, memoria e tocco fashion.

“Sono pezzi che ho trovato setacciando internet o grazie ad amici. Con il passare del tempo mi sono accorto che sono pezzi che acquistano sempre più valore”, racconta il committente, “mentre altri, hanno solo un significato puramente affettivo, mi ricordano l’infanzia.”

Una boiserie in listelli tinti oro e specchi avvolge i camerini: un susseguirsi di riflessi ed effetti di vedo e non vedo. Le colonne rivestite in mdf laccato e lastre in marmo “panda white”. La vernice utilizzata per la tinteggiatura delle pareti è smalto all’acqua di Sikkens. Il pavimento è in resina.

Particolari semplici by Roberto Neri

Location: Casoria, Napoli

Area: 100 sqm

Designer: Architect Carmine Abate

Building company: Giuseppe Sollo

Photos courtesy: Carlo Oriente

