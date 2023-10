Il sapore del riso: Sake Manzo

Sake MANZO, progettato da UNFOLDESIGN, si trova in una vivace zona di Pechino dove le persone si ritrovano per passeggiare e passare la serata. Il locale, che da sempre ha dimostrato un forte impegno nel promuovere e diffondere le tradizioni ricche di sfumature della cultura del sake giapponese, dopo quasi dieci anni ha sentito la necessità di rinnovarsi.

Focus sulla cultura del Sake

Fin dal primo sopralluogo il team di progettazione ha constatato che il vecchio layout penalizzava visivamente l’ampia offerta di sake. Pertanto, hanno deciso di iniziare con un focus sulla “cultura del sake“, che si riflette nell’uso di una grande vetrina bifacciale di circa tre metri di lunghezza. Questo elemento di design, che divide efficacemente lo spazio a metà, crea due aree distinte e permette di esporre il sake giapponese su entrambi i lati.

L’acqua è la linfa vitale del sake, mentre il riso funge da fondamento strutturale.

La produzione del sake prevede un meticoloso processo di fermentazione che mira a estrarre l’essenza più pura del riso; e anche nelle specifiche concettuali che si manifestano in questo progetto si percepisce la sottile presenza dell’acqua e del riso, ingredienti fondamentali del sake. Infatti, l’uso di materiali a base “buccia di riso”, sia sulle pareti esterne che interne crea un tono caldo ed elegante che mette in risalto la trama unica dello strato centrale del chicco di riso. L’originalità, la semplicità e la piacevolezza del materiale si aggiungono all’estetica complessiva del design.

In Giappone è consuetudine appendere lanterne bianche sulle soglie delle abitazioni e dei negozi e gli architetti, anche in questo caso, hanno continuato questa tradizione. All’ingresso, infatti, l’attenzione viene immediatamente attirata da una serie di lanterne che adornano la parete. Posizionate su telai triangolari in legno e di forma simile ai barili di sake comunemente usati nei ristoranti tradizionali giapponesi, forniscono un piacevole effetto luminoso e allo stesso tempo decorativo.

Nandina domestica come simbolo di “fortuna”

Composizioni di Nandina domestica, pianta originaria dell’Estremo Oriente e simbolo di “fortuna”, con le sue foglie piatte simili a piume e l’arbusto simile al bambù contribuiscono ad abbellire la zona ingresso e guidano gli avventori verso una tranquilla e sommessa sala da pranzo che isola l’utente dalle distrazioni esterne, consentendo una maggiore percezione sensoriale dell’ambiente circostante. In condizioni climatiche favorevoli, le vetrate della facciata possono essere aperte, consentendo un rivitalizzante afflusso di aria fresca.

All’estremità opposta, la seconda sala da pranzo cattura l’attenzione con il suo ambiente luminoso e un design distinto. In questo spazio trova spazio un raffinato mobile che mostra con eleganza una collezione di tazze da sakè che abbraccia vari periodi storici. La parete posteriore, rivestita con Washi trasparente (una carta tradizionale giapponese), permette una distribuzione morbida e uniforme della luce e crea un’atmosfera sottile e sfumata, impreziosita da un’installazione a parete frutto della collaborazione con l’artista floreale Guan Yue.

Al piano superiore si viene accolti nell’ esclusiva area privata, con tavoli che possono ospitare da due fino a trenta persone. Qui pur mantenendo la struttura originale, il team ha rinnovato le pareti, le sedute e introdotto elementi decorativi con intricati dettagli che rendono omaggio al ricco patrimonio culturale della cucina giapponese.

Il design, come l’arte culinaria, ha le sue ragioni e i suoi principi.

Per offrire una migliore esperienza ai clienti, l’ingegnosità del designer deve permeare ogni dettaglio. La disposizione degli spazi, la luce e il linguaggio stesso del design inevitabilmente influenzano la sfera emotiva.

Il filosofo Georges Bataille una volta scrisse: “Questi momenti di ebbrezza, in cui sfidiamo tutto, in cui, sollevata l’ancora, andiamo allegramente verso l’abisso, senza più pensare all’inevitabile caduta dei limiti dati all’inizio, sono gli unici in cui siamo completamente liberi del fondamento (dalle leggi) …

Con questo progetto UNFOLDESIGN ha creato un ambiente unico, simile ad un night bar, che si integra perfettamente con le caratteristiche della zona circostante.

Location Beijing

Design Company Unfoldesign

Director Queena Qiao

Area 430 sqm

Photos courtesy Topia

